Habla el hermano de la víctima de la candidata de Podemos: "Pilar Baeza es una asesina fría"

El hermano de Manuel López, el joven de 24 años asesinado en Leganés de cuatro disparos en 1985 ha hablado en Es la Tarde de Dieter de la candidata la alcaldía de Ávila de Pilar Baeza, una de las tres personas que fueron condenadas por el crimen. Después de que Baeza haya comparecido ante la prensa para presentarse como la víctima de un "linchamiento", Víctor López ha hablado en nombre de su familia para defender el nombre de su hermano y denunciar la "caradura" de la candidata podemita.

"No cabe que esté hablando ella de sensibilidad", ha lamentado, "yo no entro en política; hay un hecho y es que esta mujer asesinó a mi hermano y yo mi familia sólo queremos que no se meta a mi hermano en este tema. No violó a nadie ni hizo nada; ella mandó a otros dos matar a mi hermano".

Baeza fue condenada por complicidad en el asesinato a 30 años de cárcel, de los que cumplió siete. Entre otras cosas, facilitó el arma del crimen a las dos personas que mataron al joven, del que dicen en Podemos la había violado. Su familia insiste en que no hubo agresión sexual y recuerdan que "jamás hubo denuncia ni en el juicio que se celebró se valoró" esa posibilidadd.

Sobre las palabras de Echenique defendiendo a Baeza y hablando también de una supuesta violación, López ha dicho que "está en manos de los abogados".

La propia Baeza, en su comparecencia de este martes, ha reconocido que no denunció alegando que eran principios de los años ochenta. "¿No se podía denunciar en los ochenta? ¿Asesinar sí pero denunciar no?", se ha preguntado el hermano.

Cumplió siete años de 30 de condena

La familia está reviviendo los hechos estos días y ha recordado que los propios implicados en el crimen comieron en casa de sus padres cuando todavía no se conocía el desenlace y estaban tratando de encontrar a su hermano. "Quienes iban a darles aliento eran los propios asesinos", ha lamentado Víctor, que ha definido a Pilar como una "asesina fría". "No lo digo yo, lo dicen los forenses", ha señalado recordando que planeó lo ocurrido, obtuvo un arma y "engañó" hasta el final. También ha destacado que pese a haber tenido ahora opción de reconocer los hechos y pedir perdón, no lo ha hecho.

Víctor ha pedido a los medios que dejen de referirse a su hermano como un presunto violador porque él ya "no se puede defender". Y ha destacado que "es un misterio" por qué Pilar sólo cumplió siete años de la condena así como los motivos del asesinato: "Nunca supimos porque le mataron. Me quitaron la oportunidad de conocer a mi hermano. ¿Por qué tanto egoísmo? ¿Por qué fue? Nadie lo sabe".