Josep Bou: "Valls parece el club del socialista jubilado"

Josep Bou, candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, ha estado en Es la Mañana de Federico donde ha bromeado que "me he casado con la más fea". No obstante, ha dejado claro que "soy empresario y soy un hombre de retos". Bou ha explicado que no está afiliado al PP y que no tiene intención de hacer carrera en la política. Si aceptó el reto fue, por un lado porque Pablo Casado "me lo puso muy fácil" y por otro por Manuel Valls.

"Valls derivó a la izquierda, dijo soy de izquierdas y socialista, y entonces quedó un espacio muy grande". Un espacio que "Vox estaba dispuesto a entrar con la caballería" al mismo tiempo que deja claro que "no tengo nada en contra de Vox, no soy el que vaya a poner cordones sanitarios". De hecho, ha abogado por "dar la mano a todos, incluso con el PSC". Habla, claro está, de los constitucionalistas, "al nacionalismo no se le puede dar ni una concesión porque con esa pólvora dispararán contra nosotros".

De Valls ha dicho también que "parece el club del socialista jubilado" mientras que ha recordado que Corbacho, candidato del PSC, "fue el ministro del paro". Además, ha dejado claro que "soy el único candidato a la alcaldía que paga más de 2.000 nóminas, sé lo que es hacer crecer la economía".

Cuando habló la Cataluña silenciosa

Bou ha recordado lo vivido en 2017 cuando alrededor de un millón de personas inundaron las calles de Barcelona con banderas españolas. "El pueblo español es un pueblo bastante feliz, y eso tiene una cosa mala, a veces nos despreocupamos". Sin embargo, "llega un momento cuando hay una motivación importante en el que nos armamos de aquello de soy quien soy y esto se ha terminado".

Para Bou la movilización importante es la del 30 de septiembre "porque al día siguiente era 1 de octubre y que ha pasado desapercibida". Ese día lluvioso salieron unas 30.000 personas de forma espontánea, sin convocatoria. "Nos decían que no saliéramos porque podía haber muertos, y contesté que podría ser yo porque vamos a salir". Aquel día, ha continuado recordando, "las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas de la gente, había un silencio sepulcral, parecía un estado de sitio, no había ni policía".

Posteriormente "llegó el mensaje del Rey cuando nos dijo que no estábamos solos y que no nos iba a abandonar, eso fue importantísimo". Y así llegamos al día 8 de octubre, "salió gente que en la vida había se había manifestado, había un desorden total, gente con banderas hechas a mano, pancartas escritas con rotulador, no era la ANC".

Pacto con Valls

Josep Bou ha aclarado cuál será su posición negociadora. "Si saco más concejales que Valls, él me tendrá que apoyar a mí, pero si saca más que yo, los míos lo apoyarán". Eso sí, "no quiero ni oír hablar de un cordón sanitario a Vox". Bou ha destacado lo que es verdaderamente importante, "tenemos que entendernos porque delante tenemos algo importante, la pérdida de Barcelona a manos del separatismo para que hagan lo que han hecho en las comarcas".

El candidato del PP ha explicado el terror que se vive en las poblaciones pequeñas y ha contado una anécdota a modo de ejemplo. "El otro día estuve en Verges comiendo entre otros con Albert Boadella, estábamos hablando alto y la dueña del restaurante se nos acercó y nos dijo que por favor habláramos más bajo porque ‘ustedes se van pero yo me quedo aquí’".

El PP de Casado, no el de Rajoy

Bou ha sido sincero al declarar que "el PP estaba en una situación de pasado y yo me entiendo muy bien con el presente". Un presente que pertenece a Pablo Casado y gente del PP catalán como Alejandro Fernández, "un tipo que tiene una gran voluntad de lucha y de cambiar las cosas, que es honrado y limpio". Además ha dicho que "el PP ha pasado página en muchas cosas". De Pablo Casado ha dicho que "tiene valor", algo de lo que carecía Rajoy "que estaba ausente, si eres presidente, gobierna".