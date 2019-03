Millo: "Vertían Fairy en los colegios y cuando los policías caían les pateaban la cabeza"

El exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha relatado los episodios de violencia que se registraron en Cataluña durante el golpe. Millo ha afirmado que llegó a contabilizar "entre 100 y 150 acciones" de tipo violento ante edificios públicos.

Cercos, arrojo de objetos, incluso incendiarios, acoso a los propios agentes, a las comitivas judiciales, a los vehículos de las comitivas judiciales, a hoteles donde había policías y guardias civiles alojados, ante las propias subdelegaciones en las cuatro provincias, a la propia delegación. Según Millo, en esos días Cataluña era "el mundo al revés".

El exdelegado del Gobierno afirmaba que "se generó un clima en el que cada día, allí donde había una diligencia de la policía judicial, aparecía un grupo numeroso de personas para acosar, gritar, hostigar, amenazar e incluso en algunos momentos agredir vehículos y personas para impedir la actuación de esa comisión judicial".

Millo ha relatado como agentes de Policía y Guardia Civil le enseñaron "dedos rotos, fracturas de pierna o un chaleco antibalas rajado con un objeto punzante". También le contaron como cayeron en la trampa del Fairy: "Vertían detergente en las entradas de los colegios y cuando patinaban y caían al suelo les pateaban la cabeza".

Además, hacía referencia a la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017 con la Generalidad de Carles Puigdemont sosteniendo que fue un "despropósito" y un "esperpento". "Se sentó el Gobierno catalán para decirnos que iba a haber un referéndum y que a ver cómo nos poníamos de acuerdo para que todo funcionara con normalidad. Cuando lo que teníamos sobre la mesa era un auto del TSJC que ordenaba impedir la celebración de ese referéndum".

Ha explicado su encuentro con el exconsejero catalán de Interior, Joaquim Forn: "Le pregunté cuál era su opinión de lo que iba a pasar el 1 de octubre. Me contestó con una frase que la puedo reproducir en su literalidad porque me quedó grabada. Me dijo: 'Ese día vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad".

También se ha referido a ANC y Òmnium como instrumentos políticos: "Hay dos entidades que lideran claramente este movimiento". Sobre los CDR destacaba su capacidad de "movilización" y la "violencia" de muchos de sus actos.