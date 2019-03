Villacís abre la puerta a pactar con el PSOE porque en Madrid "no es el mismo partido"

El pasado lunes 18 de febrero, Begoña Villacís votó, al igual que todos sus compañeros de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, a favor de establecer una línea roja sobre la política de pactos de la formación para después de las elecciones generales del 28 de abril: no pactar, en ningún caso, con el PSOE. La cúpula naranja, como ese mismo día explicó su secretario general, José Manuel Villegas, juzgaba la deriva de los socialistas, con Pedro Sánchez al frente, como "incompatible" con la acción política de Ciudadanos, fundamentalmente por sus "cesiones" a los separatistas catalanes.

El propio Villegas matizó que ese veto no tenía por qué extenderse a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, aunque tampoco dijo expresamente que no operaría en ese ámbito, llegado el caso. Un resquicio que, casi un mes después, la candidata naranja a la alcaldía de Madrid aprovechaba, en declaraciones a los medios este martes, para abogar con un pacto con el PP y con el PSOE para arrebatar a Manuela Carmena el Gobierno de la capital de España.

Preguntada sobre si se podría trasladar al ámbito madrileño el pacto "a la andaluza" por el que PP y Ciudadanos gobiernan la Junta en coalición, gracias al apoyo de VOX, Villacís establecía una "diferencia", la de que, en esta ocasión, sería ella misma quien lideraría el acuerdo. Sin mencionar a los de Santiago Abascal en ningún momento, aunque rechazando cualquier tipo de "cordón sanitario", la portavoz naranja en el consistorio capitalino abogaba por fraguar un pacto centrado en "la limpieza" y "asfaltado" de las calles, así como en la bajada de impuestos como el IBI, "el más alto de toda la historia". Una hoja de ruta municipal para la que Villacís elegía compañeros de viaje: "Eso incluye otras fuerzas como el PP, con el que es más probable que podamos sumar, puesto que somos los dos partidos de la oposición, o el Partido Socialista".

"No es el mismo PSOE"

Preguntada de nuevo por el veto expreso a los socialistas de cara a las elecciones generales, Villacís establecía diferencias: "No es el mismo Partido Socialista. El Partido Socialista que está gobernando, ahora mismo, en España, es el cómplice perfecto del independentismo, y eso no lo podemos olvidar" afirmaba, para a continuación señalar que "en España ha habido un golpe a la democracia y en Madrid, la verdad, es que no ha habido un golpe a la democracia. Eso lo cambia absolutamente todo" sentenciaba.

El pasado noviembre, el número dos de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, César Zafra, puso el grito en el cielo después de que el grupo del PSOE en la Asamblea de Vallecas aplaudiera el rechazo de la cámara autonómica a una iniciativa del partido naranja, respaldada por el PP, para que hubiese una declaración contraria a al eventual concesión e indultos a los responsables del golpe secesionista de 2017, juzgados estos días en el Tribunal Supremo.