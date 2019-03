La Junta acusa al anterior gobierno de "ocultar" a 500.000 pacientes en listas de espera

El Gobierno andaluz ha acusado este martes al anterior gobierno socialista de "ocultar" en las listas de espera de pacientes pendientes de intervención o de acudir a consultas de especialistas a unos 500.000 andaluces, toda vez que las mismas contienen a "más del doble de personas de las que reconocía el PSOE-A", concretamente un total de 843.538 andaluces. De este modo, el Ejecutivo que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) ha anunciado un plan de choque, a un año vista y dotado de casi 25,5 millones de euros, para hacer frente a esta situación".

Así lo han trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno tanto el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, como el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que han denunciado que los socialistas, en el Ejecutivo andaluz, "maquillaban" estas cifras. "Hemos detectado un gran engaño en las listas de espera, que son más del doble de lo que reconocía el anterior gobierno socialista", han sostenido.

"Se han ocultado cifras, se ha mentido a los andaluces, a los pacientes y a quienes esperaban una operación o una cita con el especialista", ha abundado el portavoz que, a la par, ha garantizado que el Ejecutivo pondrá en marcha un plan de choque para dar solución a esta situación, que ha tildado de "escándalo".

Bendodo ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno andaluz va a seguir "investigando" este asunto y que, en el caso de que encuentren alguna "irregularidad mayor" no dudarán en acudir a los tribunales a denunciarlo. "No descartamos ninguna medida porque los andaluces merecen que se les diga la verdad", ha afirmado el portavoz del Gobierno andaluz, para quien dicho asunto requiere "al menos de una explicación por parte del Ejecutivo anterior".

De su lado, Aguirre ha concretado que los pacientes prioritarios del plan de choque son los que estén fuera de plazo con procedimiento de respuesta garantizada, un total de 11.756; y los pacientes con procedimiento sin plazo de respuesta garantizada, un total de 18.592; lo que suma un total de 30.348 pacientes preferentes.

Además, tras señalar que las especialidades que acumulan un mayor número de pacientes fuera de plazo son traumatología, oftalmología, cirugía general y urología y que trabajarán para optimizar al máximo los recursos sanitarios sin descartar hacer los conciertos que se requieran, ha explicado que el referido plan se centrará en los diez hospitales que acumulan "el 75 por ciento" de los pacientes en lista de espera, donde quieren atajar la situación en tres meses.

En estos centros hospitalarios es donde se encuentra lo que el consejero ha denominado como "el bolondrón". Se trata en concreto de los hospitales Virgen de las Nieves y San Celicio (Granada); Virgen del Rocío y Virgen Macarena (Sevilla); Torrecárdenas, Inmaculada y Poniente (Almería); Hospital de Jaén (Jaén); y Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena (Huelva).

Aguirre ha explicado que su departamento ha detectado que un gran número de personas no figuraban inscritos en el Registro de Demandantes regulado en el decreto del sistema de garantías, motivo por el que no estaban incluidos en las listas de espera y no tenían los derechos regulados en dicha normativa. El número de personas excluidas de los registros oficiales de demandantes de asistencia quirúrgica o de primera consulta de especialista era igual al que sí figuraba en las listas de espera.

Según los últimos datos oficiales publicados con el sistema de garantías de plazos puesto en marcha en 2001 corresponden a junio de 2018: el número de personas en la lista de espera quirúrgica ascendía a 71.868. El nuevo sistema global implantado en diciembre de 2018, que incluye tanto a los que estaban dentro del decreto de garantías como los que no, multiplica esa cifra. Así, a la referida fecha de 30 de junio de 2018, el número real de personas en lista de espera quirúrgica se eleva a 158.015, que son 86.147 más que los computados entonces.

Este desfase, según ha manifestado el consejero del ramo, supone que la demora media aumenta en 134 días, el incremento de las tasas es de 10,48 pacientes por mil habitantes y los pacientes fuera de plazo o con demora mayor de 365 días se incrementan en 23.873.

Por su parte, los pacientes pendientes de una consulta a fecha de 30 de junio de 2018 ascendían a 222.962. El cambio de sistema eleva la lista de espera de consultas a 685.523 personas, por lo que ha permitido que se detecten 430.425 pacientes más. Así, la demora media aumenta en 123 días y los pacientes con demora mayor de 60 días se incrementan en 281.967.

El incremento de pacientes en lista de espera quirúrgica (75.983) y en consultas (430.425) a fecha 30 de junio 2018 suma 506.408 personas y motivan la aprobación de este plan de choque que se desarrollará hasta finales de año. Para ello la Consejería de Salud y Familias recurrirá a un impulso de las intervenciones, pactará horas extraordinarias con los profesionales sanitarios, potenciará la cirugía ambulatoria y derivará pacientes a hospitales concertados.

Aguirre ha defendido que el Gobierno andaluz va a cumplir con las plantillas "al 100%" y va a ofrecer incentivos para alargar la jornada de manera voluntaria. "Mientras más operaciones se hagan y más horas se trabajen más eficiente será el dinero que ponen en nuestras manos los andaluces", ha señalado el consejero, quien no descarta la posibilidad de que pudieran hacerse operaciones en fin de semana. "Si el sábado está libre un quirófano por qué no puede usarse", ha indicado.

Preguntado sobre de dónde saldrá el presupuesto de 25,5 millones para el plan de choque, Aguirre ha respondido que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha acogido "favorablemente" la propuesta durante la reunión del Consejo de Gobierno de este martes y se ha mostrado "sensible" a la misma. "De dónde saldrá el dinero, ya se verá, lo importante es que vamos a actuar ante lo prioritario", ha sostenido el titular de Salud y Familias.

Junto a ello, el consejero también ha acusado al anterior gobierno de haber "jugado con la vida de los pacientes andaluces" en relación con las largas listas de espera y el "maquillaje" de unas cifras "escandalosas". Según ha indicado, aunque el no operar a una persona no tiene por qué conllevar su muerte, "sí que ayuda". Si bien, ha dicho no tener datos de las personas que han fallecido mientras estaban en lista de espera para ser intervenidas quirúrgicamente o someterse a una prueba diagnóstica.