Soraya Rodríguez anuncia su baja del PSOE entre rumores de que fichará por Cs

Fue la primera en criticar el "relator" del Gobierno y es la primera en anunciar que se da de baja del PSOE por "discrepancias profundas con la política del partido con el independentismo". Así lo escribe en una carta a la ha tenido acceso Libertad Digital en la que la ex portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, afirma que "no puedo compartir que la mayoría de la moción de censura, que ha sostenido al Gobierno durante los últimos ochos meses, sea posibilidad viable de confirmar una mayoría parlamentaria razonable para sostener un gobierno socialista".

"Por ello espero y deseo que tras los resultados electorales del 28 de abril el PSOE no reedite la mayoría de la moción de censura para obtener una investidura", reza en el documento que ha enviado a Teresa López, secretaria general del PSOE por Valladolid.

La ex portavoz parlamentaria toma esta decisión después de haber sido destituida en su puesto como vocal de la Diputación Permanente, apenas unos días después de haber criticado abiertamente la política del Gobierno de cesiones al separatismo: "Ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una CCAA, necesita respeto a la Constitución, al estatuto y a las instituciones, señaló en Twitter. Rodríguez era conocedora de que no iba a repetir en las listas del PSOE.

Rumores de fichaje por Ciudadanos

Según las fuentes socialistas consultadas por LD, "hay rumores de que vaya a fichar por Ciudadanos". Información que no desmienten ni la protagonista preguntada por este diario ni la formación de Ciudadanos, que ha retuiteado en su cuenta de Twitter la información de la baja de Rodríguez. Retuit que también ha hecho desde su cuenta personal el líder de la formación naranja, Albert Rivera.

Sánchez está expulsando a todos los constitucionalistas que quedaban en el PSOE. Soraya Rodríguez también se da de baja por "la discrepancia profunda que mantengo con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán". https://t.co/VcqTUqXsTD — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 6, 2019

La carta del ‘adiós’

Soraya Rodríguez comienza esta carta con determinación sobre la decisión de su baja de militancia: "Sirva esta carta para solicitarte que tramites mi baja como militante del Partido Socialista en Valladolid. (...) Mi posición es conocida, la he defendido dentro de los órganos de dirección del partido mientras he formado parte de ellos, y en el grupo parlamentario socialista hasta el último momento. Creo que la posición que mantengo, que hace no mucho era mayoritaria en el partido, y que quedó recogida en la Resolución del Comité Federal de Enero de 2016, es hoy minoritaria". Motivo por el que considera que "ya no tiene mucho sentido" continuar en el PSOE.

Pero la también ex secretaria de Estado de Cooperación Internacional vuelve a opinar sobre la política de cesiones al independentismo a quienes acusa de iniciar "una operación de acoso y demolición del Estado de Derecho y de la Constitución". Por lo tanto, "hacer depender de nuevo la gobernabilidad del país sobre el independentismo tendría consecuencias muy negativas para nuestra democracia" y "haría imposible el necesario diálogo con Cataluña, como ha demostrado recientemente con el intento de condicionar la aprobación de los presupuestos generales a la creación de mesas de partidos al margen de las cortes generales donde se pudiera hablar y decidir sobre un inexistente derecho de autodeterminación".