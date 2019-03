Un "defecto de forma" retrasa cinco días el decreto de igualdad que entrará en vigor el 8-M

Moncloa niega el uso electoral, pero las coincidencias son llamativas. El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres y oportunidades laborales. Un decreto que debería haberse publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, pero el sábado "no cabía" en el soporte electrónico del BOE ya que, según fuentes de vicepresidencia del Gobierno consultadas por Libertad Digital, "el soporte da para lo que da" y ya iba "muy lleno con el decreto de vivienda" que finalmente no se publicó tampoco el sábado.

El retraso también lo experimentó este decreto del alquiler de vivienda que se publicó finalmente el martes (el lunes no se publica el BOE porque el domingo no es laborable), y esto retrasó nuevamente la publicación, según las citadas fuentes oficiales que volvían a argumentar a LD problemas de espacio en el BOE habida cuenta de que el decreto del alquiler coincidió el martes con la publicación del decreto de disolución de las Cortes.

El entorno de la vicepresidenta, Carmen Calvo, alegó además que "se está puliendo" –con lo que asumían que no estaba pulido el pasado viernes cuando se aprobó–, y adelantó que se publicaría este miércoles en el BOE. Pero no ha sido así. Un nuevo retraso que esta vez justifican con un "error en el montaje del RDL" que consistía en que "una parte no correspondía con el texto final", que "se detectó antes de publicarlo y ya no daba tiempo a corregirlo para que saliera como es habitual".

Conclusión: el decreto de igualdad de trato y brecha salarial se publicará este jueves 7 de marzo y entrará en vigor al día siguiente, el día de la huelga feminista del 8 de marzo. Una casualidad con la que el Gobierno logra un nuevo golpe de efecto electoral a la espera de ver qué visibilidad pública quiere darle al 8-M que llevan intentando capitalizar desde hace una semana.

A la espera de saber si comparecerá una mujer el viernes tras el Consejo de Ministros en Moncloa, de momento el PSOE ha anunciado que secundará la huelga y que despejarán las agendas para "apoyar la causa del feminismo".