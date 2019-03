Villacis: "Sólo aceptaremos los apoyos de quienes quieran erradicar el populismo de Carmena"

En una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha tenido ocasión de explicar su política de pactos para después de las elecciones del 26 de mayo, tras no descartar este martes al PSOE como aliado. "No es nada distinto de lo que vengo diciendo" ha asegurado, para a continuación dejar claro que su "línea roja" será el programa electoral, con especial acento en la bajada de impuestos en la capital de España, singularmente el IBI.

Además, Villacís ha querido dejar claro que el PP sería, si ella puede liderar las negociaciones al quedar por delante en las urnas, su "aliado natural" y que "sólo aceptaremos los apoyos de quienes quieran erradicar el populismo de Carmena".

Villacís se ha referido al PSOE como una fuerza "residual" y "una facción de Ahora Madrid", la marca con la que concurrió Manuela Carmena a las elecciones municipales de 2015, y ha mostrado su "escepticismo" sobre un posible acuerdo programático con los socialistas. "Yo no veo al PSOE del Ayuntamiento de Madrid apoyándome para bajar impuestos. Ahora bien, si sorprendentemente yo presento un programa y quieren apoyarlo, yo no voy a decirle a Vox o al PSOE que no lo apoyen, porque no soy quien" ha sentenciado.

Pese a todo, y como ya hiciera el martes en declaraciones a los medios en el Ayuntamiento, ha establecido una distinción entre el PSOE a nivel nacional, al que la Ejecutiva de Ciudadanos vetó para posibles pactos después del 28 de abril, con los socialistas madrileños, recordando el "golpe a la democracia" de los secesionistas catalanes en 2017, que ahora se juzga en el Tribunal Supremo, y las "cesiones" de Pedro Sánchez hacia los independentistas, fundamentales para la moción de censura con la que en 2018 llegó a La Moncloa.