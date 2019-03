Ciudadanos volverá a secundar la marcha del 8-M pero sin "guerra de sexos"

Ciudadanos, a diferencia del PP y de VOX, será el único partido del bloque del centroderecha que enviará este viernes una delegación a la manifestación del día de la mujer, aunque en ella muy probablemente no estará Albert Rivera. Ya ocurrió el año pasado, cuando la líder naranja en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y otras dirigentes de la formación fueron duramente increpadas por un nutrido grupo de manifestantes que asistían a la masiva marcha del 8-M en la capital de España.

En esta ocasión, los estrategas naranjas intentan marcar un perfil propio, que han llegado incluso a adjetivar como "feminismo liberal", reclamo bajo el que el propio Rivera, respaldado por varias de sus principales compañeras, presentó el pasado domingo un decálogo. El presidente de Ciudadanos, en varias declaraciones esta semana, aseguraba que no cree en una "guerra de sexos" como a su juicio plantea el feminismo más radical.

En el decálogo, además de reivindicar políticas de igualdad como el incremento de los permisos de paternidad, implementado en los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy tras el acuerdo de investidura con Ciudadanos, los de Rivera dejan claro que "feminismo no es decir ‘portavozas’" sino "cambiar políticas" y que "el feminismo liberal no excluye al hombre: es una batalla de toda la sociedad".

Soy mujer.

Soy libre.

Soy feminista.

Soy liberal. pic.twitter.com/Prckl7rKNC — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 7 de marzo de 2019

Una filosofía que se sintetiza en un vídeo que el partido está haciendo circular en las redes, en el que una voz femenina dice que "este 8-M, no volverán a hablar en mi nombre" tras haber denunciado que las mujeres "trabajamos como nadie y cobramos menos" y que aún se ven obligadas a "elegir" entre la maternidad y su carrera profesional. El decálogo, además, pide no dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista" ya que "tan reduccionista resulta decir que todas las mujeres nacen víctimas como falso que la violencia machista no existe" por lo que se aboga por implementar ya las medidas del Pacto contra ese tipo de violencia.

Arrimadas: "Iremos, pero por nosotras no habla nadie"

La líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, que en las próximas elecciones generales dará el salto a la política nacional como número uno por Barcelona, enfatizaba la posición del partido este jueves a preguntas de los medios en el Parlamento de Cataluña. "Este año volveremos a estar en las manifestaciones. Pero lo que sí nos gustaría dejar claro es que hay diferentes maneras de entender el feminismo, y por nosotras no va a hablar ningún partido ni ninguna ideología" afirmaba, insistiendo en que no se trata de "cambiar palabras, de decir portavozas, sino en cambiar políticas".

Arrimadas arremetía además contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por haber dicho que la violencia está "en el ADN de la masculinidad". Un aserto que a la líder naranja en Cataluña no la "representa" sino medidas, argumentaba, como el aumento de los permisos de paternidad o la deducción de 1.000 euros para pagar guarderías, aunque, añadía, "todavía queda mucho por hacer".

Tampoco el polémico cartel de la vuelta de Pablo Iglesias escapaba a su crítica. "Hacen un cartel de la vuelta del señor Pablo Iglesias como si volviera el hombre a salvarnos a todas. Nosotros no vamos a aceptar lecciones de feminismo" sentenciaba.