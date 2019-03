El exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, denuncia haber sufrido una "investigación prospectiva" y solicita la nulidad de la causa. Así lo asegura la defensa de Zaplana en un recurso de 17 páginas remitido al Juzgado de Instrucción nº 8 al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Según el recurso, "los documentos seleccionados por los agentes de la UCO en el despacho de abogados "no contaban con la cobertura del auto del Juzgado de Instrucción nº 18, de 29 de mayo de 2015". "En ningún momento durante la entrada y registro en el despacho de abogados el 1 de junio de 2015 y ante la eventual aparición de un hallazgo casual, de la que no hay constancia en la diligencia levantada, se solicita al Juez de Instrucción nº 18 una nueva autorización que legitime la incautación de ese documento" añade.

La defensa de Zaplana, Daniel Campos, afirma que "no está de más señalar que, pese a que el informe de la UCO se refiere a 'hallazgo casual', y así lo hace también la petición del Ministerio Fiscal interesando la apertura de pieza separada, el titular del Juzgado de Instrucción nº 18 solo habla de hallazgo (omitiendo la consideración de causal) y no abre pieza separada, sino que lo manda a reparto al no existir conexidad mínima".

"No hay por tanto un hallazgo casual. Hay una investigación prospectiva que se sigue durante casi seis meses, sin cobertura jurídica alguna, a partir de unos documentos que se incautan, igualmente sin cobertura jurídica, en la entrada y registro del despacho de abogados que tiene lugar el 1 de junio de 2015" subraya el escrito.

Para el expresidente valenciano, "la ilicitud de esta prueba tiene un efecto inmediato, que es la nulidad del auto de incoación de las diligencias previas. En este caso, a la ilicitud de la incautación de los documentos no amparada por el auto de autorización judicial, se une el que se haya seguido una completa investigación prospectiva sin cobertura jurídica alguna, hasta concluir en un informe que se utiliza para la incoación de las diligencias previas".

Además el recurso presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia sostiene que "de los documentos indebidamente incautados no se aprecia ni delito flagrante, ni conexidad, ni se solicita al Juez la continuación de la investigación para el esclarecimiento de ese nuevo delito. Al contrario, se instrumenta una investigación sin cobertura jurídica alguna, de manera totalmente prospectiva y, sobre esa base, incoa diligencias previas".

"Se ha vulnerado, en definitiva, el derecho a la presunción de inocencia de D. Eduardo Zaplana, al haberse incoado unas Diligencias Previas a partir de una ilícita actividad de investigación prospectiva y sobre la base de unos documentos obtenidos ilícitamente", concluye.

Zaplana fue detenido el 22 de mayo de 2018 en el marco de la Operación Erial y desde entonces se mantuvo en prisión provisional, un total de 9 meses, hasta el pasado 7 de febrero. Padece una leucemia muy grave y a pesar de su deteriorado estado de salud y de las sucesivas peticiones de su defensa por sustituir la cárcel por un arresto domiciliario, la juez Isabel Rodríguez mantuvo su encarcelamiento hasta hace un mes.