Los ex jefes de Policía Nacional y Guardia Civil en el dispositivo del 1-O en Cataluña han resaltado la "virulencia" de lo vivido en el día del referéndum. Mientras, en un tenso interrogatorio con el fiscal Javier Zaragoza, el comisario de los Mossos Manel Castellví ha reconocido que avisaron al Gobierno de que podría haber violencia.

Estas son algunas de las frases más relevantes del día:

Sebastián Trapote, ex jefe de la Policía Nacional:

Sobre la actuación de los Mossos: "Hicieron un dispositivo, pero enfocado sobre todo a salvaguardar la seguridad colectiva, y es imposible que con ese dispositivo y esos efectivos pudieran hacer cualquier tipo de intervención en un colegio".

"Al mayor de los Mossos no le vamos a decir qué plan tiene que presentar"

"La Policía no se dedica a golpear de de una manera gratuita".

"La virulencia, la agresividad, incluso haciendo cadenas humanas con el fin de poder impedir el acceso a los centros de votación... en ocasiones fue muy virulenta".

Preguntado por la defensa sobre la posibilidad de haber mediado el 1-O: "Mediación, ¿con quién? Pero si no nos dejaban entrar, cómo vamos a mediar, si la resistencia era brutal. Dígamelo usted. No había ninguna persona que quisiera mediar, nos estaban obstaculizando, nos estaban poniendo problemas"

"Nuestro ideal sería que para cumplir el mandato judicial tuviéramos una entrada sin obstáculos y que nos dieran las urnas pero esa situación no se dio, materialmente imposible",

Ángel Gozalo, jefe de la Guardia Civil en Cataluña el 1-O:

Sobre el "lenguaje prebélic" de los CDR: "Había gente que tenía, con la concatenación de determinados mensajes, tenían dudas de dónde estaba la legalidad".

"En una población, un guardia en el fragor de los empujones fue objeto de la recepción de varias patadas por parte de ciudadanos, estando en el suelo. Cuando cayo fue objeto de agresiones en forma de patadas.

Manel Castellví, comisario de los Mossos:

"Aunque los llamamientos fueran pacíficos, podía haber momentos de tensión que terminaran en una escalada de violencia"

"En cualquier concentración de personas, la gran preocupación es que unas cuantas personas contagien a la masa. Es la manera de actuar de estos grupos, que buscan alterar"

"Se habían hecho unas declaraciones por parte de la Generalitat que no se atenían a la realidad, que se estaba enviando un mensaje de tranquilidad a la población como si el día 1 de octubre fuera una jornada electoral normal"

Sobre la reunión con Puigdemont: "Salí frustrado porque el día 1 de octubre se iba a dar una situación en la que habría unas personas de una manera determinada, con colegios ocupados. Y unos cederían y otros se opondrían (a la intervención de las fuerzas de seguridad) y eso es un conflicto. He trabajado en muchas manifestaciones y salí frustrado".

Sobre el supuesto espionaje: Los mossos "tienen obligación de trasladar las novedades que se van sucediendo".

"Si aparece un vehículo de Guardia Civil o Policía, pues igual como si aparece una ambulancia, el CECOR (Centro de Coordinación de los mandos de los Mossos) era informado. De seguimientos nunca se dio esa orden ni me consta que se hicieran"

"Que se hagan comprobaciones de matrícula puede ser, pero si sabes que son de Guardia Civil no es necesario".

La no declaración de Sánchez y Cuixart: quizás, el momento más revelador de su testimonio. Al ser preguntado sobre por qué no tomaron declaración a los Jordis tras el intento de asalto a la consejería de Economía, y tras varios titubeos, admitió que no hubo toma de declaración y no acertó a decir por qué.

Castellví, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, incapaz de explicar por qué no tomaron declaración a Cuixart y Sànchez #juicioproceshttps://t.co/AJdGS7Y8fO pic.twitter.com/D0PtteDY0C — Cadena SER (@La_SER) March 7, 2019

Sobre los CDR: "El propósito de estos grupos era propiciar el referendum, hacer acciones para favorecerlo, tipo desde una chocolatada hasta una asamblea".

"Dejamos bien claro que actuaríamos en cumplimiento ese auto, y salimos convencidos de que se iba a realizar" (el referéndum).