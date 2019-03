Soraya Rodríguez tiene la puerta abierta de Ciudadanos: "Ojalá la fichemos"

Con su baja como militante del PSOE aún caliente, Ciudadanos sigue prodigando guiños en público hacia Soraya Rodríguez, mientras que en privado dirigentes de la cúpula naranja no confirman ni desmienten que sea el próximo fichaje de Albert Rivera, aunque dejan claro que les agradaría su incorporación. "Ojalá la fichemos" contesta una importante persona de la dirección, que prefiere mantener el anonimato, mientras que otra deja claro que "me gusta cualquier constitucionalista que entienda que Sánchez, condenado a pactar con populistas y separatistas, no es una opción viable para este país".

Como siempre ocurre con los golpes de efecto, el último la incorporación como número uno por Barcelona de Inés Arrimadas, el equipo de Rivera cuida mucho los detalles y, sobre todo, el día, hora, lugar y forma en que se produce el anuncio. El de la jerezana fue en un acto al aire libre en Madrid, junto a Rivera, y con un cuidado discurso, a la americana, en el que contaba su particular "historia" hasta dar el salto a la política nacional.

En público el propio líder naranja era de los primeros este miércoles en dar difusión a la renuncia de la exportavoz parlamentaria del PSOE, que recibía encendidos elogios en Twitter del candidato naranja a las elecciones europeas, Luis Garicano, y del portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, quien afirmaba sobre la salida de Rodríguez del PSOE que "no es la primera ni será la última. El constitucionalismo ya no cabe ahí". Reiteraba así uno de los ejes de campaña de Ciudadanos, que justifica su veto a pactar con el PSOE en que el sanchismo ha expulsado a los constitucionalistas de sus filas. Más encendidos aún eran los elogios de Garicano, quien alababa la "coherencia" de la hasta esta misma legislatura diputada socialista por haberse opuesto al "apaciguamiento de los separatistas".

Soraya Rodríguez ha mantenido una actitud coherente, contraria al apaciguamiento de los separatistas, consistente con la posición de la ejecutiva del PSOE de 2015 que prohibía la alocada huida hacia adelante que ha emprendido Sánchez. Merece todo el respeto y admiración — Luis Garicano (@lugaricano) 6 de marzo de 2019

Buena sintonía con Rivera

Recientemente, Rivera elogió una tribuna periodística de Rodríguez, muy crítica con Sánchez. Hace exactamente un mes, el pasado cinco de febrero, en plena polémica por el relator anunciado por el Gobierno para negociar con los separatistas, ambos se encontraron en los pasillos del Congreso. Rodríguez acababa de hacer unas declaraciones a la prensa muy críticas con el Ejecutivo de su entonces partido y Rivera se encaminaba a la que fue su segunda rueda de prensa en una misma mañana, para anunciar lo que luego fructificaría en la manifestación de Colón con el PP y VOX. Ambos departieron unos minutos a la vista de todos y, aun sin entrar en grandes profundidades, pudo verse su sintonía.

Si se consumara el fichaje, quedaría por ver dónde podría encajar dentro del proyecto naranja. Rodríguez estudia una oferta para ir en la lista de Ciudadanos a las elecciones europeas del 26 de mayo, según informa Ketty Garat. No sería la única exsocialista de esa candidatura, en la que estará la actualmente eurodiputada por UPyD, y también antigua concejal del PSE-EE, Maite Pagazaurtundua.