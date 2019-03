Críticas en tromba de Gobierno y PSOE a la "tránsfuga" Soraya Rodríguez

Soraya Rodríguez no quiere hablar "de lo que opinan otros compañeros". Así ha respondido en conversación con Libertad Digital a las críticas mayoritarias desde el PSOE sobre su baja en el partido y su posible fichaje como eurodiputada por Ciudadanos. Aunque obviamente la cascada de críticas en tromba desde Moncloa y Ferraz distorsionan el proceso de toma de decisión en el que está inmersa sobre si aceptar o no la candidatura de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Críticas que han llegado precisamente de los que hasta ahora compartían condición de ‘díscolos’ en el grupo parlamentario socialista o fuera de él y que han sido los primeros en pronunciarse.

El diputado castellano manchego, José María Barreda -cesado como Rodríguez tras las críticas del relator-, calificó de "error" la baja de Rodríguez y de "horror" su posible fichaje por la formación naranja. Contundencia a la que se sumó el ex vicesecretario general del PSOE y eurodiputado socialista, José Blanco, en Twitter: "Me siento abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo. ¿Y los principios? Es mejor abrazarse a la derecha que nos dejó como herencia más independentistas, dos referéndums ilegales, una declaración de independencia y una mediación para evitar 155. En fin... ".

Batalla en la que esta vez sí quiso entrar el propio Gobierno comenzando por la vicepresidenta, Carmen Calvo, a primera hora de la mañana en la cadena SER: "Sólo un tonto no juzgaría por las apariencias. Creo que es evidente lo que ha hecho la señora Rodríguez. No merece ningún tipo de comentario. Los socialistas no abandonan el partido socialista, ya se lo digo yo".

Lo que no quiso decir Calvo y es "evidente" para los socialistas lo verbalizó Óscar Puente, alcalde Valladolid, tierra natal de Rodríguez: "Yo creo que las razones por las que se va del partido es porque ya no tienen ninguna posibilidad de vivir de él que es lo que ha hecho durante más de 40 años. Cuando uno tiene diferencias con la dirección del partido, yo las he tenido de todos los colores, lo que he hecho es pelear democráticamente para cambiar las direcciones, no me he ido a casa".

Unas apelaciones a su necesidad de buscarse un futuro político al margen del partido que hizo con más vehemencia el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien se ha atrevido a hablar abiertamente de "transfuguismo". "Se ha dado cuenta cuando ha dejado la condición de ser diputada, ahora que ya no lo es. Es decir, da igual dónde estés porque lo importante es que estés. ¿Se puede estar hoy a la izquierda y mañana a la derecha? Esto es promover el transfuguismo, no hay otra. Aquellos que hablaban de la nueva política practicar lo peor de la vieja política", señaló en referencia a Ciudadanos.

El más elegante fue el barón y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, justificando la marcha a su derrota en la última batalla interna que vivió el PSOE: "En la vida hay que saber ganar y saber perder. Unos en las primarias ganaron y otros perdieron. Eso hay que respetarlo. Yo no voy a aceptar que el Gobierno intentaba pactar con el independentismo porque no es cierto".