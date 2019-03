Ciudadanos sigue tratando de marcar un discurso propio en el día de la mujer trabajadora. Un "feminismo liberal" que no secunda la huelga convocada para esta jornada ni los postulados del feminismo más escorado a la izquierda, pero que, a diferencia del PP y VOX, sí estará en la manifestación de este viernes en Madrid, con una delegación encabezada por la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas.

Previamente, Albert Rivera inauguraba en la sede del partido en Madrid una nueva cita de Clara Campoamor que engalanará la sala de prensa. Junto al lema "liberalismo es progresismo" aparecerán dos palabras pronunciadas por la artífice del voto femenino durante la Segunda República: "Soy liberal".

En un breve discurso, acompañado de cuatro importantes dirigentes de Ciudadanos, Begoña Villacís, Patricia Reyes, Marta Rivera de la Cruz y Melisa Rodríguez, el líder naranja glosaba la figura de Campoamor. "Creo que en un partido liberal como este, en un partido que defiende la igualdad, era de justicia que Clara Campoamor estuviera en esta sede, con nosotros" señalaba, antes de comentar la cita de manera más extensa: "Decía ella que estaba tan alejada del fascismo como del comunismo. Soy liberal. Esa es la frase con la que Campoamor venía a decir, en definitiva, que quienes defendemos la libertad tenemos que estar, justamente, en el centro, en el lugar que ocupa la mujer en este momento, el centro de la sociedad, que encabeza la manifestación de hoy".

Como en otras ocasiones en las últimas semanas, Rivera defendía que lo importante es cambiar "políticas y no palabras" en referencia a Podemos y su costumbre de decir, por ejemplo, portavozas, y aseveraba que no hace falta una "absurda guerra de sexos" sino, concluía "que todos juntos, hombres y mujeres, da igual en qué partido militemos, qué ideología tengamos, o a qué asociación pertenezcamos, libremos la batalla de la igualdad".

Enfrentamiento con un piquete

Pocos minutos después de terminar el acto, un piquete de la huelga feminista se paraba en la puerta de la sede central de Ciudadanos con invectivas contra la formación y tres de las dirigentes que habían participado en el acto –Reyes, Rodríguez y Rivera de la Cruz–, salían a su encuentro. Durante unos cinco minutos, y rodeadas de cámaras de televisión, las mujeres del piquete, jóvenes y varias con la cara tapada por pañuelos, les gritaban a las diputadas de Ciudadanos "vuestro feminismo no nos representa"; "nosotras parimos, nosotras decidimos"; "no queremos feminismo liberal de mierda"; "no somos las vasijas para vuestras hijas" o "qué vergüenza, que estáis pactando con la derecha".

Un piquete feminista en la puerta de la sede de Ciudadanos. Varias dirigentes naranjas como Melisa Rodríguez, Patricia Reyes y Marta Rivera de la Cruz salen a su encuentro para rebatirles sus postulados. @libertaddigital a href="https://t.co/SG6SUShgSY">pic.twitter.com/SG6SUShgSY — Mariano Alonso (@mariano_alonsof) 8 de marzo de 2019

La mujer que llevaba la voz cantante del piquete con un megáfono, quien al contrario que sus compañeras no llevaba la cara tapada, les preguntaba si habían leído el manifiesto de la huelga, a lo que Melisa Rodríguez contestaba "sí, y no estoy de acuerdo". A continuación les espetaba que "sabemos perfectamente lo que decís sobre los vientres de alquiler" a lo que Patricia Reyes, responsable de igualdad en la Ejecutiva, replicaba afeándole el término: "No son vientres de alquiler, es gestación subrogada" en referencia a una de las propuestas para la que el Grupo parlamentario de Ciudadanos llegó a elaborar esta legislatura una propuesta de ley. El dialogo se interrumpía enseguida y el piquete continuaba su recorrido por la calle de Alcalá.

Este ha sido parte del enfrentamiento entre las dirigentes de Ciudadanos @PatriciaReyesCs @MelisaRguezCs y @CiudadanaMartaR con el piquete feminista en la puerta de la sede de Ciudadanos. @libertaddigital a href="https://t.co/8D402PQtsG">pic.twitter.com/8D402PQtsG — Mariano Alonso (@mariano_alonsof) 8 de marzo de 2019

Ante la repercusión por lo sucedido, Reyes comentaba poco después en Twitter: "No quiero que mi hija piense que el feminismo es esto. Por eso, y con más ganas, hoy iré a la manifestación del 8-M".