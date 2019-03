Desmesurada embestida contra Cs y Vox: urge aniquilarlos

El Mundo no abre con Cs. El periódico que dirige Francisco Rosell dice que "Junqueras volverá a negociar con Sánchez si vence a Puigdemont". Firma la información Lucia Méndez que distingue entre indepes buenos e indepes malos. "Los cargos purgados del PDeCAT dan por muerta la marca y preparan un un proyecto de 'soberanismo tranquilo'": Las marcas de CiU duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Parecen una muñeca rusa, cada vez más pequeñas. Jorge Bustos nos explica el desproporcionado bombo que se le está dando a las primarias de Cs en Castilla y León, una de las regiones más pequeñas de España. "Urge aniquilar a Ciudadanos: de eso va esta campaña. El PP martilleará los oídos de sus dudosos con que Rivera se pirra por abrazar a Sánchez y el PSOE los de los suyos con que Rivera es indistinguible de Abascal (...) Probablemente lo conseguirán", augura con tristeza. Jorge del Palacio se dedica al flanco derecho del PP. Esta es la campaña del voto útil. "El fortalecimiento electoral de Vox se ha convertido en el mejor aliado de Sánchez" al dividir el voto de la derecha. Raúl del Pozo lo corrobora. "La derecha se está devorando a sí misma, el PSOE tiene cada vez más votos. El subidón de Vox beneficia a los socialistas y puede que no sea posible un gobierno de las derechas a la andaluza". Y hoy es El Mundo el que da por finiquitado a Iglesias. "Podemos da por amortizada la era de Iglesias y mira a Montero". Como al final Irene le haya comido la tostada a su chico mientras daba el biberón a los gemelos me parto de la risa. Por supuesto, la sucesión va a ser en plan monarquía. A Iglesias le sucederá su pareja como regente hasta que los niños puedan heredar el partido. Un "relevo tranquilo", "la sucesión se queda en casa, literalmente". Como un negociete familiar.

El País abre con la revuelta popular en Argelia, Zidane, Venezuela y Trump. A Rivera lo deja para la columna, no debe considerar que lo que pase con un partido que no gobierna en ningún lado en una pequeña región de España tenga entidad para abrir a todo trapo. En esta ocasión, compartimos criterio. "Rivera sufre el primer revés interno con la derrota de su fichaje estrella". Hombre, estrella una tía a la que no conocía nadie hasta la semana pasada (y aún hoy solo la conocen periodistas y políticos). Eso demuestra que en Cs son menos borregos que en el PSOE, que han ido a votar al fichaje estrella de Sánchez Pepu Hernández como corderitos. El editorial es surrealista. Dice que Puigdemont "barrió este fin de semana lo que queda del espíritu pactista de la antigua Convergencia". ¿Este fin de semana? ¿Dónde ha estado metido El País en los últimos 7 años? De la antigua Convergencia no quedan ni las raspas desde que se lo cargó Artur Mas tras la Diada de 2012. "Es urgente que el independentismo aclare si quiere ir al Congreso a hacer política y diálogo o solo a bloquear". A hacer política y diálogo, señora Gallego, qué otra cosa han hecho los indepes en los últimos años, pues dialogar. A ciertas edades es mejor no llevar la contraria.

ABC se lanza a la yugular de Ciudadanos. No es la primera vez. "La sombra del pucherazo persigue a Rivera". Dice Rubido en su editorial que el "infame pucherazo alcanza de lleno a Rivera y resta credibilidad a su propósito regenerador de la política nacional". Menuda chorrada, Rivera se metió en un jardín sin ton ni son, le salió el tiro por la culata, se tragó el sapo y punto pelota. "Ha sido una sintomática desautorización de la militancia a Rivera por imponer de manera precipitada e irreflexiva a Clemente". Bravo por la militancia de Ciudadanos, a ver si se le pega algo a la del PP y la del PSOE, que se tragan los dedazos sin rechistar. En una cosa tiene razón Rubido, la tal Clemente "acarreaba una mochila lastrada por sombras de sospechas de corrupción en su larga etapa como dirigente popular". Un aviso para Rivera, fichar a gente del PP es una operación de alto riesgo, tienes muchas posibilidades de que sea un corrupto.

La Razón va por el mismo camino. "Militantes de Cs denunciaron que el pucherazo era posible". Bien, se detectó al minuto y se corrigió. Marhuenda también se pone histérico. "El motivo de este garrafal error humano todavía no ha sido debidamente justificado de manera convincente". El mundo en vilo a ver qué ha pasado en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. "La opción de Rivera de optar por una veterana militante del PP ha resultado nefasta". Que sí, que esperemos que Rivera haya aprendido la lección, los del PP tienen más peligro que una piraña en un bidé. Jesús Rivasés explica esta campaña. "Pablo Casado afronta el mayor desafío de un líder del centro derecha en la reciente historia democrática", "lidiar con una fragmentación electoral a la derecha del PSOE". "Todo se reduce –con Ciudadanos en declive– a que los votos a Abascal y Vox son votos dobles para el PSOE. Los entusiastas de Vox no querrán aceptarlo, pero son sus sufragios los que pueden apuntalar a Sánchez en la Moncloa. Por eso, Casado afronta el mayor desafío de un líder del centro derecha". Y por eso para las terminales mediáticas del PP todo vale para cargarse a Ciudadanos y Vox, juego sucio, mentiras, acusaciones desproporcionadas. Dan náuseas.

La Vanguardia dice que "Puigdemont rechazó la petición de los mossos de parar el 1-O". Eso sí, con la que está cayendo en Cataluña no se cortan en abrir la sección de Política con Rivera. "La crisis de las primarias de Castilla y León erosiona el liderazgo de Rivera". ¿Seguro que La Vanguardia sabe dónde cae Castilla y León". Los periódicos catalanes son muy de mirarse el ombligo. Les ilustro con un artículo de Laura Castro en LeoNoticias. No hay apenas niños, ni AVE, ni funciona correctamente Internet. Es la España vacía, esa España a la que los indepes desprecian, a la que llaman la España subvencionada, de la que dicen que les roba y de la que se quieren separar para no ayudar con sus impuestos a que pueda sobrevivir (que tome nota Podemos de qué tipo de gente apoya). Así que ahora nos acordamos de Castilla y León, tiene gracia.