En los últimos meses, Podemos ha caído en picado en las encuestas. Los sondeos muestran cómo el partido morado no deja de perder apoyos y ya no cuenta con el favor de muchos de los que les votaron en 2016. Este martes, Irene Montero ha reconocido haber cometido un "gran error" al no haber sabido gestionar sus problemas internos, pero ha cargado contra los medios de comunicación por ser parte del problema.

Según Montero, los escándalos de otras formaciones no se llevan a portada como sí ocurre con los de Podemos. En una entrevista en la Cadena Ser, se ha referido al error en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, que han tenido que ser revisadas y han dado la victoria a Francisco Igea frente a la candidata de Albert Rivera, Silvia Clemente.

"No está en ninguna portada", ha dicho Irene Montero, a pesar de que los problemas de Ciudadanos son este martes los grandes protagonistas de los diarios en papel y online.

¿Sin amigos en los medios?

"No solamente no hemos contado con muchos amigos en los medios de comunicación. A veces, los medios también han contribuido a llevar a portada cosas que de otros partidos no aparecen en portada como pasa hoy con Ciudadanos", ha llegado a afirmar una Montero que también reconocía que en Podemos habían "cometido un grave error en cómo han gestionado los problemas internos".

"Yo entiendo que hay mucha gente que puede estar desencantada y lo he dicho muchas veces", ha proseguido la portavoz del partido morado que ha prometido que Podemos hará frente a "la crisis civilizatoria" que existe en España: "Es necesario darle la vuelta al sistema económico".