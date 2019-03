Puigdemont dice que volverá a España como eurodiputado porque tendrá "inmunidad"

El expresidente catalán, Carles Puigdemont que será cabeza de lista de su partido, JxCAT para las elecciones europeas ha asegurado este martes en una entrevista en rac1 que piensa volver a España si consigue ser elegido eurodiputado el próximo 26 de mayo. Según el fugado, de conseguir el escaño en el Parlamento Europeo de manera inmediata se garantizará la inmunidad para poder moverse por todo el territorio europeo, incluido nuestro país, sin correr el riesgo de ser detenido.

"La inmunidad comienza a todos los efectos en el momento en el que eres escogido, solo es necesario que el europarlamento ratifique los resultados electorales a los estados miembros a través de sus organismo", según el fugado. Preguntado por cómo recogerá las credenciales que le obligan a jurar o prometer la Constitución en Madrid, Puigdemont ha asegurado que sus abogados estudian cómo hacerlo sin necesidad de que él tenga que venir de manera presencial. Sin embargo, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ( LOREG), a diferencia del acta del parlamento autonómico, para recoger las credenciales de eurodiputado no es posible optar por una fórmula delegada sino "ante" la Junta Electoral Central.

La clave estaría en la interpretación de ese "ante", que es en lo que trabajan los abogado del fugado. "Ante puede ser en la puerta, entrando..." ha dejado caer Puigdemont en esta entrevista dejando la puerta abierta a otras alternativas como mediante "videoconferencia" o a través de una carta" que en todo caso debería dar por buena la Junta Electoral. El otro argumento al que apela Puigdemont, el de la inmunidad, también tiene sus matices si consultamos la propia legislación del Parlamento Europeo. En en apartado de "Privilegios e inmunidades", el reglamento de la eurocámara habla de que el principio de inmunidad tiene como objetivo la protección del propio Parlamento y no la de sus miembros". Y que en todo caso, "si uno de sus eurodiputados es acusado de algún delito no puede alegar la inmunidad"

"Soy un ciudadano libre de la Unión Europea, no hay ninguna orden de detención vigente y por lo tanto mantengo intactos todos mis derechos", ha defendido. Según Puigdemont, el Estado no puede poner ningún impedimento porque no "existe argumentos jurídicos" para prohibirlo.