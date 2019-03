Irene Montero anunciaba este miércoles que estaba embarazada de su tercera hija. Una noticia llamativa después de que el pasado fin de semana la portavoz de Podemos asegurase en un acto en Bilbao que "daban ganas de no tener hijos" cuando se "imaginaba la sociedad que les iban a dejar".

Montero, que se encuentra ya en el segundo trimestre de embarazo, se ha ratificado en La Sexta en estas declaraciones y ha insistido en que "este sistema económico es incompatible con la vida. Lo está diciendo el feminismo, los jóvenes y yo estoy convencida de que los cambios son urgentes".

La portavoz de Podemos ha añadido que ella está "peleando" por estos "cambios", para que "los permisos de maternidad y paternidad sean iguales" o "para que el contrato ordinario sea indefinido".

"Muy difícil"

"Creo que el problema no es el que dice el PP, que la Ley del aborto desincentiva a tener hijos. No, la gente no tiene hijos porque la vida está muy difícil", decía una Irene Montero que este verano tendrá su tercer hijo en menos de dos años.

"Estoy convencida de que por eso tenemos que cambiarlo de forma urgente y yo ahora tengo tres poderosas razones, además de todas las que tenía antes, para querer cambiar la sociedad", terminaba la dirigente de Podemos.