Jiménez Losantos: "Rivera debería estar orgulloso del triunfo de su militancia"

El Mundo dice que "Westminster tumba el Brexit de May y aboca a retrasarlo". Con lo listos que se creen los británicos, ¿no sabían dónde se metían con aquel referéndum? En contra de la opinión general, Federico Jiménez Losantos considera un éxito de Ciudadanos el lío de Castilla y León. "El escándalo de las primarias es un triunfo de la militancia y del sistema de primarias, que ha permitido corregir el típico dedazo de los fichajes demoscópicos y que tan mal suelen acabar". Rivera tendría que andar "presumiendo, con razón, de democracia interna, pero en vez de felicitar al partido, la élite naranja se ha creído desautorizada". Esa vieja política que tanto denosta Rivera. "Y en lugar de reconocer que los de Castilla saben más de Castilla que los catalanes, andan mohínos y paranoicos cuando deberían estar orgullosos".Mira que se le dan mal las campañas electorales a Rivera, no se puede ser más torpe. Y por cierto, parece que en todos sitios cuecen habas. "El PP asturiano se rebela contra Génova". Lo mismo la militancia de Cs en Castilla y León ha marcado un antes y un después ante las dictaduras de los jefes. ¡Las bases al poder!

El País dice que "Europa cierra sus cielos al Boeing 737 MAX por temor a otro accidente". Editorializa sobre Ciudadanos. "Era previsible que la militancia no apoyara con sus votos a una candidata que llegaba con una mochila que despertaba suspicacias". Bueno, no tan previsible. La militancia suele obedecer sin rechistar las órdenes de los jefes. No hay más que ver lo que ha pasado en el PSOE con Pepu Hernández (con una sociedad instrumental en su mochila). O en el PP con Díaz Ayuso frente a Garrido. Ah no, que lo de Díaz Ayuso no se decidió en primarias, fue un dedazo de Casado. Continúa el editorial con el pucherazo. "Es urgente aclarar quién y cómo" cometió semejante fechoría y echarlo a patadas del partido. "A favor de esa investigación cuenta el digno papel que ha desempeñado la comisión de garantías". ¿Ves, Rivera? Deja de gimotear y haz valer la rapidez con la que ha actuado el partido. Por cierto que en todos sitios cuecen habas. "Las listas del PSOE aragonés crean tensión con la ejecutiva federal". Xavier Vidal-Folch, el cronista del juicio del procés, está muy disgustado con cómo van las cosas. "Al indicio, a la inferencia poderosa, a la intensa sospecha, al retrato exacto pero parcial, al testimonio contradictorio, deben añadirse pruebas indubitables, personalizadas y sustantivas de que se haya cometido delito de malversación". Exactamente lo mismo dijo con los testimonios sobre la violencia. La cosa no marcha como preveías, ¿eh Folch? Paciencia hombre, aún queda mucho juicio.

ABC: "May vuelve a perderse en el Brexit". Estos ingleses, la que han liado. Editorial sobre los lazos amarillos y la Junta Electoral Central. "El Gobierno de Sánchez debe hacer cumplir la orden. Estamos ante un nuevo pulso que el Estado puede perder por la inacción de sus poderes ejecutivos". ABC no descarta que, después de haber recibido y agasajado a Torra en Moncloa con lazo amarillo en la solapa, ahora Sánchez actúe "por cálculo electoral para hacer efectiva la retirada de lazos amarillos y esteladas". Novedades sobre Silvia Clemente, la que fuera líder del PP en Castilla y León hasta hace una semana. "Silvia Clemente firmó los cursos falsos de su consejería". ¿Y el PP sabía todo esto? ¿Y el ABC? Por cierto, no veo la bronca en el PP de Asturias. Debe ser un despiste mio. ABC es un periódico serio, riguroso y nunca se comportaría como una Sexta cualquiera.

La Razón nos ofrece dos opciones. "Puigdemont: otra euroorden o destierro de España sine die". Destierro, destierro, sin duda. Cuenta el periódico que "desde su detención en Alemania vive en un estado de paranoia por su seguridad". Este nació ya paranoico. Dice el editorial que "cabe preguntarse qué busca en realidad el expresidente de la Generalitat fugado cuando sabe que no podrá conseguir el acta de europarlamentario sin regresar a España". Pedro Narváez tiene una teoría. "Pinocho Puigdemont aprieta a los medios para que le concedan el privilegio de colarnos otra fake news". Pues sólo se la ha colado a La Razón, no hay ningún otro periódico que le dé tanto carrete al tema. Puchi no vende.

La Vanguardia sí, claro, en Cataluña lo mismo sí que vende el forajido. "Puigdemont esgrime un confuso plan para volver si es eurodiputado". Pilar Rahola les saca de la confusión. Puigdemont confía en que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" le salve el pescuezo. "La jugada del president vuelve a poner en jaque al Estado respecto a la cuestión catalana, porque deberá explicarse más allá de las fronteras que lo amparan". Uy, qué miedo. Por cierto Pilar, Puchi no es president de nada. Parece que el fugado no es el único paranoico.