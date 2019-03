La Fiscalía ha solicitado deducir testimonio contra el exresponsable de Difusión de la Generalidad, Jaume Mestre, por falso testimonio ante el Juzgado de Guardia.

El fiscal Jaime Moreno preguntaba a Mestre por su participación en dos campañas institucionales de la Generalidad de Cataluña sobre el 1-O: la del registro de catalanes en el exterior y la de Civisme, que no llegó a ejecutarse. El testigo afirmaba que su función en la campaña del registro del exterior era "coordinar" y que la iniciativa partía del Departamento de Acción Exterior, dirigido por el exconsejero procesado, Raül Romeva.

Durante su declaración, Mestre contestaba las preguntas del fiscal con evasivas. En ese momento, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, advertía al testigo sobre el delito de falso testimonio: "En el Código Penal, el delito de falso testimonio no consiste solamente en no decir a la verdad. Cuando el testigo altere la verdad con reticencias o inexactitudes también hay responsabilidad penal", aseguraba Marchena.

"El tribunal no ha valorado su testimonio porque hay que conectarlo a otras fuentes de prueba para saber si dice o no la verdad. Pero es evidente que hay preguntas que usted está eludiendo. Lo único que le pide el tribunal es que se acuerde de que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad", añadía el presidente del tribunal.

El exresponsable de Difusión de la Generalidad continuaba sin concretar datos con sus respuestas y el fiscal Jaime Moreno terminaba su interrogatorio con esta petición: "Intereso que la sala deduzca testimonio por delito de falso testimonio al juzgado de guardia".

"Eso tiene que tomarse en sentencia y a la vista de documentos y otros testimonios, si el tribunal concluye que ha dicho algo contrario a su deber de decir verdad se podrá deducir testimonio al juzgado de guardia", replicaba Marchena.

Por su parte, el exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, ha reconocido que "la mayoría de financiación" que obtenía este organismo, "el 85 o el 90%" procedía de la Generalidad de Cataluña. De hecho, en el año 2017, dicho organismo recibió 2,1 millones de euros de la Generalidad presidida por Carles Puigdemont.

Royo ha desvinculado a Diplocat de la Consejería de Exteriores que dirigía el exconsejero procesado Raül Romeva y de las llamadas "embajadas catalanas" en el exterior. Además, rechazaba que el organismo hubiera "participado" en la organización del referéndum ilegal del 1-O. "Hacíamos nuestro trabajo, explicar la realidad catalana a nivel internacional", aseguraba.