Rivera ficha a una abogada gitana y la postula como futura ministra

A pocos días de que se cierre el plazo legal para presentar las candidaturas en todas las provincias a las elecciones generales del próximo 28 de abril, Albert Rivera sigue dosificando sus fichajes para su futuro Grupo Parlamentario. El líder de Ciudadanos apuesta por una mezcla de valores de la factoría naranja, como Inés Arrimadas, que encabezará la lista por Barcelona, de personas desencantadas de los viejos partidos, como el ex socialista Joan Mesquida, que encabezará la candidatura por Baleares, y de otras provenientes de la sociedad civil.

Es el caso del fichaje anunciado este miércoles, durante un coloquio en Madrid sobre discriminación, en el que participaba la Secretaria de Igualdad de la formación, Patricia Reyes. Rivera le hacía en vivo el ofrecimiento a Sara Giménez, una abogada de etnia gitana, representante de España ante el Comité Europeo contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa. "Yo te quiero hacer una pregunta, Sara" afirmaba en un momento del coloquio, obviamente preparado de antemano, a la activista. "¿Tú estarías dispuesta a formar parte de este proyecto, en las listas electorales, para que fuerzas, quizás, la primera mujer gitana en un Gobierno de España?" le preguntaba a continuación para, entre aplausos y bromas, contestar Giménez que "por supuesto".

Fuentes del partido confirman que Giménez irá en la lista de Madrid en un puesto de salida, probablemente de número tres. Durante los últimos veinte años ha trabajado en la Fundación Secretariado Gitano. Nacida en Huesca en 1977, Giménez es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza con un posgrado en Derechos Humanos por la Universidad del País Vasco.

Durante el coloquio, relataba la importancia que tuvo para una mujer de su origen acudir a estudiar a la Universidad en Zaragoza: "Supuso llegar a un campus en el que la única mujer gitana era yo. Ahí veo otra cosa que no me cuadra, por qué no hay más gitanos y más gitanas en la Universidad". Rivera, por su parte, se comprometía a, si llega al Gobierno, impulsar una ley "con recursos económicos" por la igualdad de trato para que "en ningún barrio haya discriminación".