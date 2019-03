Los letrados dan la razón al Gobierno: el decreto del permiso de paternidad no es inconstitucional

La posición de los letrados fue expresada de viva voz en la primera reunión de la Mesa de este miércoles y este jueves la han presentado por escrito. Los letrados respaldan al Gobierno en que "no hay dudas de constitucionalidad" en la entrada en vigor del permiso de paternidad el 1 de abril, pese a que el decreto de Igualdad modifique una Ley Orgánica, según se expresa en el documento presentado hoy a la Mesa al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En el escrito se concluye que el decreto de Igualdad que fija la entrada en vigor del permiso de paternidad el 1 de abril "introduce una serie de modificaciones en la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo (Ley de Igualdad), que se refieren a materias que no son propias de ley orgánica sino de ley ordinaria". Por ello, "cabe afirmar, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reseñada, que no existe una contradicción palmaria y evidente con la Constitución; incluso que, en un análisis preliminar, no se aprecian indicios de inconstitucionalidad por este motivo". Todo ello "sin prejuicio del fallo que en su día pudiera emitir el Tribunal Constitucional al resolver un eventual recurso de inconstitucionalidad contra el mismo".

Un argumento adelantado este miércoles potro fuentes socialistas que acusaban a PP y Ciudadanos de pretender "ensuciar y alargar" un asunto que "sólo duraría 24 horas" porque los letrados ya habían defendido ante la Mesa de la Diputación Permanente que "el decreto sólo modifica aspectos técnicos y no nucleares de la Ley Orgánica", lo cual disipa las posibles dudas jurídicas de su aplicación.

Cs intentó frenarlo

Ciudadanos no ha conseguido frenar este decreto ya que los servicios jurídicos del Congreso han determinado que no hay indicios de inconstitucionalidad en el trámite de esta medida. La Mesa del Congreso ha recibido este jueves la noticia que ha sido confirmada por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, a la salida de la reunión este jueves en una conversación informal con los periodistas.

Fue este miércoles cuando el representante de Ciudadanos en la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, planteó las dudas de su partido sobre el decreto ley del Gobierno. Según aseguraban, la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma como el decreto ley.

Pero los letrados del Congreso han rechazado esta teoría. Ya desde este miércoles, los socialistas acusaban al Cs de "rayar la prevaricación" al tratar de frenar la medida. Rafael Simancas adelantó que en el informe verbal de los letrados, durante la primera reunión que tuvieron este miércoles, no veían indicios de inconstitucionalidad. Este jueves, los servicios jurídicos de la Cámara lo han puesto por escrito.

EL PSOE exige a CS que pidan disculpas

Tras conocerse la noticia, Simancas ha vuelto a comparecer este jueves para "exigir a Ciudadanos que "pida disculpas" a las "familias que quieren un permiso de paternidad ampliado".

"Han generado inseguridad con maniobras arteras y tramposas en la Mesa del Congreso. Ya está bien de utilizar de manera partidista las instituciones", ha afirmado el diputado socialista en unas declaraciones en el Congreso.

Conclusiones del informe de los letrados al que ha tenido acceso Libertad Digital.