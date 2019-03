Casado critica la "campaña sucia" del PSOE y la política "inútil" de Vox y Cs

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado este sábado contra la "campaña sucia" que cree que realiza el PSOE y contra la política "mediocre, falsaria e inútil para la gente" de los partidos que "no aparecen" o "apelan al transfuguismo", en una velada referencia a Vox y Cs, a los que no ha nombrado.

En su intervención en el acto de presentación, en Madrid, de los cabezas de lista del PP para las elecciones generales del 28 de abril, ha rechazado categóricamente hacer caso a las recomendaciones de que no se exponga tanto públicamente porque precisamente ese es el tipo de política que ha venido a "combatir" y "erradicar", ha afirmado.

Casado ha reprochado la actitud de los partidos "que no aparecen" ante los medios, que solo se mueven en las redes sociales o que hacen actos cerrados sin atención a la prensa y sin admitir preguntas, como Vox, pero también a los que pregonan regeneración política y "acaban en pucherazos y apelaciones al transfuguismo", como Ciudadanos.

Ante quienes le recomiendan ser como ellos replica que él está en el PP para "erradicar esa política mediocre, falsaria e inútil para la gente".

Y ante la "campaña sucia" del PSOE para intentar "denostar" al PP ha instado a los miembros de su partido a "no crisparse ni enfadarse" porque "la gente no es tonta" y asegura que se no creerán las "fake news" que se puedan lanzar contra el PP alentadas "a través de los tuits de los propios ministros".

"La gente no se creía lo de los doberman de Aznar, ni se van a creer que queremos cambiar niños por papeles, ni que somos machistas,ni antiecologistas, ni se van a creer nada de lo que digan porque, en todo caso, lo serán ellos, pero no nosotros", ha afirmado Casado.

Para el presidente del PP está claro que a los socialistas y a su líder, Pedro Sánchez, ya se les ha caído su "supuesta moderación" y ahora que han quedado "descubiertos" sus supuestos pactos con los nacionalistas apelan "a no insultar" mientras recurren a una "campaña ñoña, vacía y absolutamente tergiversada".