Vox replica a Casado y asegura que los votantes no elegirán ser "tontos útiles del PP"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha replicado este sábado al presidente del PP, Pablo Casado, que los ciudadanos responderán "con su papeleta" el 28 de abril a su "absurda propuesta" de que Vox no se presente en circunscripciones pequeñas, ya que optarán por "el voto útil de Vox", en vez de elegir ser los "tontos útiles del PP".

En este punto, Ortega Smith se ha dirigido a Pablo Casado para señalarle "no se confunda, una cosa es el voto útil, que es Vox, y otra es ser los tontos útiles del PP o de Ciudadanos".

Javier Ortega Smith se ha pronunciado de esta forma este sábado en un acto público en el que ha participado en la localidad pacense de Don Benito, donde ha señalado que con Vox ya "no vale" apelar al voto del miedo ni al voto útil, por lo que ahora "les queda el divide y vencerás".

En ese sentido, el dirigente de Vox ha querido desmentir la "teoría" del PP de que en aquellas provincias que aportan pocos diputados al Congreso el reparto del voto de la derecha provocará que el escaño sea para la izquierda, algo que a juicio de Ortega Smith es "técnicamente imposible".

De hecho, ha asegurado que en las elecciones del pasado diciembre en Andalucía "si no se hubiera presentado Vox, el bloque llamado de derecha, hubiera tenido cuatro diputados menos", ya que Vox "aunque ellos se crean lo contrario, no le roba votos a nadie".

En este punto, Ortega Smith ha aclarado que en primer lugar "porque el votante no es suyo, es libre, y cuando va a votar, vota a quien le da la gana", pero además, porque "se demostró" en la comunidad andaluza que "uno de cada tres de los votos de Vox provenía de la abstención o de jóvenes primeros votantes", ha explicado.

Esto significa que "Vox viene a aportar muchos más votos, aunque algunos crean que resta", ha asegurado Ortega Smith, quien ha asegurado por todo ello que Vox se va "a presentar donde nos dé la gana, porque somos un partido libre e independiente", y ha añadido que este partido viene "a sumar más escaños útiles para la defensa de España y los españoles".

Hablar de voto útil es un "auténtico insulto"

En su intervención, Ortega Smith ha considerado un "auténtico insulto a los españoles que algunos hablen del voto útil" en el caso de Vox, cuando según ha reafirmado, "útil es defender desde la instituciones la aplicación de la ley", algo que el resto de partidos "no fueron capaces de aplicar cuando hacía falta, con toda la intensidad necesaria, la ley, es decir, la Constitución, el artículo 155".

"Útil era haber terminado con todos los chiringuitos de corrupción política y con todos los entramados de amiguismo y clientelismo", ha aseverado el dirigente de Vox, quien se ha dirigido al PP para señalar que "tampoco fueron capaces de reducir el gasto político ni de reducir la presión fiscal", ha dicho.

Ha añadido que en el PP "abandonaron" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "con falta de medios humanos y económicos", y que "tienen que andar pidiendo por las calles una equiparación salarial", mientras que a "que otras policías, que se está demostrando en el juicio contra los golpistas, que fueron policía política, ustedes solo les pusieron alfombras".

Por todo ello "no nos hablen de utilidad porque nos están insultando", ha reafirmado Javier Ortega Smith, quien ha señalado que los ciudadanos contestarán a esta afirmación en las elecciones del 28 de abril y el 26 de mayo, con una respuesta "muy clara" al apostar por el "voto útil de Vox".

Ortega Smith ha relatado que desde que este partido nació hace cinco años, primero les "ignoraron para que no se conociera nuestro proyecto", y después utilizaron el "voto del miedo" a través del "cuento del lobo", tras lo que ha señalado que "ya no pueden meter miedo con que vienen los malos, porque los malos ya están en la Moncloa", con "la ayuda de los totalitarios de Podemos, los amigos de los terroristas y los separatistas y golpistas".

Por eso "sacaron de la chistera el voto útil, y ahora están con esas", pero "eso ya tampoco vale", porque en las encuestas "a pesar de la cocina, no lo han podido evitar, y han tenido que contar que, hombre, algo vamos a sacar", porque lo contrario "queda demasiado descarado", ha señalado Ortega Smith.

"No os defraudaremos"

Durante su intervención, Ortega Smith ha señalado a los asistentes que Vox "no a defraudar" porque es un partido que "ha decidido dar el paso" y dejar muy claro su defensa de España ante "esta casta de políticos", entre los que se ha referido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, del que ha dicho que "el casoplón que tiene no lo hubiera comprado usted en su vida porque no sabe ni lo que es trabajar".

Así, Ortega Smith ha asegurado que Pablo Iglesias "solo podía tener esa casa de dos maneras", como es un por un lado "como la ha conseguido: mintiendo y engañando y recibiendo financiación de dictaduras como la de Maduro o iraníes", o por otro lado, trabajando, algo que "en su caso es prácticamente impasible".

Ha añadido que "son casta también todos los que les han permitido que lleguen a donde han llegado", ha concluido el dirigente de Vox.