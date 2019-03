Pisarello, el candidato de Iglesias que llegó de Argentina para defender los lazos amarillos

Gerardo Pisarello, hasta ahora número dos de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, da el salto a Madrid. Como número tres de la lista de los comunes, tras Jaume Asens y Aina Vidal, el actual primer teniente de alcalde de la ciudad condal pretende convertirse en diputado morado tras las elecciones del 28 de abril.

Nacido en Argentina, Pisarello llegó a Barcelona en 2001 como profesor de Derecho Constitucional. Tras ser en los últimos años la mano derecha de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, ahora se postula como número tres de la lista de los comunes para el Congreso.

Una candidatura encabezada por Jaume Asens pero para la que, en un primer momento, sonó su nombre. Algo que no fue bien recibido en Podemos ni en Cataluña en Común por ser un hombre habituado a protagonizar un sinfín de polémicas.

La última, está relacionada con los lazos amarillos. Pisarello ha sido uno de los grandes defensores de que uno de ellos colgara en el consistorio de Barcelona. "El lazo lo mantendremos en el balcón porque expresa una cuestión que no es de partidos ni de independentistas o no independentistas, sino de rechazo al encarcelamiento, que la mayoría de la población barcelonesa comparte y no forma parte de la solución política", dijo el pasado mayo.

En la madrugada de este jueves, cinco personas trataron de descolgarlo después de que la Junta Electoral lo ordenase a petición de Ciudadanos. El Ayuntamiento de Colau lo repuso pero finalmente se han visto obligados a retirarlo.

Otras polémicas

Pero nada más convertirse en concejal, ya protagonizó un escándalo cuando Europa Press publicó que Vanesa Valiño, pareja de Pisarello, se había incorporado al Ayuntamiento como asesora de la Concejalía de Vivienda. Entonces, el edil argumentó en su defensa que "no podemos pedir a una organización política que prescinda de su mejor gente".

El pasado agosto, La Vanguardia también desveló que el Ayuntamiento de Barcelona costeó parte de un viaje institucional a Pisarello. Un viaje a Uruguay y a Argentina en el que estuvo acompañado por su familia y en el que concilió los actos oficiales con las vacaciones.

El enfrentamiento por la bandera

Pisarello también protagonizó un importante rifirrafe en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona cuando trató de retirar una bandera española que colocó el popular Alberto Fernández Díaz durante un acto de las fiestas de La Mercè en 2015.

En los últimos meses, Pisarello también ha participado en manifestaciones contra el juicio a los presos separatistas. El pasado 12 de febrero, asistió junto a miembros del ERC y el PDeCAT a una que llamaba a la "movilización permanente y a parar el país" por el juicio en el Tribunal Supremo.

El próximo 28 de abril, Pisarello llegará al Congreso si Podemos saca un tercer diputado por Barcelona ya que, en la lista que tiene que ser ratificada por las primarias, se encuentra tras Jaume Asens y la ya diputada Aina Vidal.