El eurodiputado del PP Fisas arremete contra Álvarez de Toledo con una manipulación nacionalista

La designación de Cayetana Álvarez de Toledo como cabeza de cartel por Barcelona para las próximas elecciones generales no ha sido del agrado de todos en el partido. El eurodiputado catalán Santiago Fisas, por ejemplo, no dudaba en criticar a Álvarez de Toledo a través del Twitter atribuyéndole un supuesto "desprecio a Cataluña y a la lengua catalana".

.@cayetanaAT decir que no hablar catalán da más sentido a tu candidatura es un desprecio a Cataluña y a la lengua catalana . Así no se combate la autodeterminación — Santi Fisas (@SantiagoFisas) March 17, 2019

La respuesta de Álvarez de Toledo no se hizo esperar. También a través de Twitter, la candidata replicaba: "Querido @SantiagoFisas, quizás quieras rectificar después de saber que esto es lo que dije y no lo que los hermeneutas habituales dicen que dije. Como tú bien sabes, con mentiras no se combate la mentira fundacional del nacionalismo". Y adjuntaba el siguiente texto con la reproducción de las palabras que habían suscitado la reacción de Fisas: "Cuantas más veces digan que yo, por madrileña, por medio argentina, por no catalana, por lo que sea, no tengo derecho a presentarme por Barcelona, más exponen la cara sucia de su proyecto, que es la xenofobia, que es el segregacionismo, que es el racismo. Cuantas más veces digan 'Cayetana es de fuera, no habla catalán, no tiene derecho a representarnos', más poderoso será el sentido de esta candidatura del PP y de lo que el PP hace en el día de hoy".

El eurodiputado, que aún no ha rectificado, asumió la interpretación que los medios nacionalistas dieron a las palabras de la candidata popular por Barcelona, consideradas un ataque a las esencias catalanas, su lengua y cultura.

Amigo de Junqueras y Valls

Fisas, que no repetirá como candidato a las europeas tras dos legislaturas ocupando plaza de salida, se ha mostrado partidario de dejar en libertad a los encarcelados por el golpe de Estado separatista y ha cuestionado lo que considera "judicialización de la política". Fisas trabó amistad con Oriol Junqueras en la etapa en la que el actual líder de ERC fue eurodiputado.

En un sector del PP catalán se recuerda en tono crítico que Álvarez de Toledo cuestionó la política del partido en Cataluña, se alejó de la formación y parecía más próxima a los postulados de Ciudadanos o de Vox. También se le reprocha que haya mostrado simpatía por Manuel Valls, el candidato con el que concurre Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Sin embargo, en ese punto coincide con Fisas, que no ha dudado en elogiar a Valls e introducirlo en algunos círculos sociales de Barcelona inaccesibles para el candidato popular a la alcaldía condal, Josep Bou.