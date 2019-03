Ferraz no teme venganza de Susana Díaz en la campaña porque "necesita una reválida el 28-A"

La venganza es un plato que se sirve frío, que se niega en público y se reconoce en privado. Así, mientras el director de campaña del PSOE, José Luis Ábalos, negaba la purga en las listas andaluzas susanistas, otros miembros de la cúpula socialista se felicitaban en los pasillos de Ferraz porque los críticos "están todos muertos".

Todos los que en su día protagonizaron el Comité Federal que acabó con el primer mandato de Pedro Sánchez y que ni siquiera tienen derecho a la pataleta como reconocen fuentes de la dirección a Libertad Digital que niegan que pueda haber una venganza de Susana Díaz en la campaña electoral del 28-A. "Necesitan su propia reválida de las elecciones de diciembre. Tienen que mejorar resultados", aseguran estas fuentes aludiendo a la debilidad del liderazgo de Susana Díaz y a su doble necesidad, mirando al pasado y al futuro.

Ante la voluntad inquebrantable de Pedro Sánchez de derrocar a Susana Díaz cuando pase el dominó electoral de la primavera, a la baronesa le urge la necesidad de hacerse fuerte en las urnas mejorando las cifras de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre para conseguir remontar la pérdida de poder institucional en las posteriores elecciones municipales del 26 de mayo.

Un motivo por el que el PSOE andaluz no podrá tomarse su venganza personal ante la purga de los críticos de las listas con una 'campaña de brazos caídos' sino, más bien al contrario, tendrá que intensificar su participación y tensionar al máximo su electorado. En rueda de prensa en Ferraz, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, negó que hubiera habido "ajuste de cuentas" en la elaboración de las listas al Congreso y Senado y atribuyó todas las decisiones a la "democracia interna, las normas y los Estatutos del partido, como ha ocurrido siempre". Defendió que "sólo hemos intervenido en las provincias en las que no ha habido acuerdo" que cuantificó en "7 u 8 de 52".

La purga, en el PP

Una democracia interna que contrapuso a "la purga y la involución de las derechas" haciendo especial hincapié en las listas del PP. "Con el proyecto de involución de Casado queda demostrado que ha cribado a los sectores con más experiencia de Gobierno podían tener. Sus candidaturas no están pensadas para gobernar sino para estar en la oposición. Todo parece pensar que renunciarán a la posibilidad de gobernar y que se están armado en la oposición. Despejando a las personas con mas moderación demuestra una vuelta del partido a orígenes mas reaccionarios".

Casado, en la diana

Frente a la estrategia de las últimas semanas que ponía a Ciudadanos en el centro de sus ataques, el PSOE ha vuelto a colocar al PP en el blanco de su diana electoral. Algo que también ocurrió con los debates electorales. Al ser preguntado por la posibilidad de un cara a cara, Ábalos se resistió a aceptarlos a día de hoy porque "no vamos a ir a remolque de la desesperación de nadie. Casado necesita que se le visualiza como alternativa porque su mayor problema es que no lo es con claridad. Su proyecto es una coalición de a tres".

Un "problema de debilidad" que, a juicio de Ábalos, explica el debate de las circunscripciones abierto por el líder del PP, las explicaciones sobre los efectos de la Ley D´Hont y las peticiones constantes de debates electorales: "Necesita ser la referencia" y proyectarse como alternativa de Gobierno. Una negativa a aceptar el ‘cara a cara’ a día de hoy que no es definitiva. Los socialistas dan a entender que aceptarán ese debate cuando mejor les convenga electoralmente: "no he dicho que no nos interese, he dicho que no compartimos las urgencias", señaló Ábalos. "Forma parte de nuestra estrategia electoral. Vamos a facilitar la celebración de debates pero el cómo y cuándo forma parte de nuestra estrategia electoral" y "no vamos a ir a remolque de la estrategia electoral del PP".