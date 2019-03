Podemos ningunea al senador que ha abandonado las listas por la deriva separatista del partido

Este domingo, el ganador de las primarias de Podem en Cataluña, Óscar Guardingo, anunció que no iba a figurar en la papeleta de En Comú Podem para las elecciones generales. El todavía senador morado, en un comunicado publicado en las redes sociales, se mostraba contrario a la deriva separatista que había tomado el partido tras el nombramiento de Jaume Asens y Gerardo Pisarello como número uno y tres de la lista al Congreso por Barcelona.

Guardingo, que había quedado en el primer puesto en las primarias que celebró Podem, se vio relegado hasta el número 11 tras la negociación que llevaron a cabo Pablo Iglesias y Ada Colau para las listas, en las que colocaron a Asens, amigo del líder morado, de numero uno.

"No soy independentista", comenzaba Guardingo el comunicado en el que anunciaba su marcha. "No podemos tener los pies pegados en el procés. Mucha gente en las bases de Catalunya en Comú y en Podem no comparten el perfil independentista de la candidatura y de su cabeza de lista. Asens es un hombre íntegro y coherente, pero yo no comparto su posición independentista", sentenciaba el senador.

Echenique lo ningunea

Este lunes, Pablo Echenique, era preguntado por esta marcha durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la formación de la calle Princesa de Madrid. El secretario de Organización de Podemos aseguraba que, en Cataluña, tienen "una candidatura muy potente", a pesar de la marcha de Guardingo.

"Confiamos en que vamos a ser la primera fuerza catalana en las elecciones generales con Jaume Asens a la cabeza. Respetamos la decisión de Guardingo pero nosotros salimos a ganar las elecciones y creo que tenemos una candidatura muy potente", decía Echenique, que elogiaba la figura de Jaume Asens.