El testimonio decisivo de un guardia civil: "Ocurrió un hecho gravísimo, la multitud quiso sustraer" a un detenido

Un guardia civil que participó en los registros de la Consejería de Exteriores catalana y en la detención del alto cargo, Xavi Puig Ferrer, ha relatado el "terror" vivido por las "amenazas de muerte e insultos" que sufrieron por parte de la multitud que se agolpaba en el edificio.

El agente ha contado al tribunal cómo la "crispación fue aumentando" y se optó por evacuar a la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona que supervisaba los registros: "Los manifestantes empezaron a zarandear el vehículo, la secretaria judicial empezó a llorar. Estaban golpeando el vehículo y ella estaba horrorizada, con las manos en la cabeza".

Después, el testigo ha contado cómo tuvo lugar una "segunda situación más grave", que es la salida del detenido. "Ocurrió un hecho gravísimo: quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad de los guardias civiles que se lo llevaban, lo agarraban del cuello y la ropa, se produjeron forcejeos. Daban golpes en el vehículo, eran tan grandes los golpes que llegaron a hacer daños graves en el vehículo, rompieron la ventanilla. El detenido no daba crédito, estaba viviendo un capítulo de terror total, solo decía 'sáquenme de aquí'", ha relatado.

"Era una rabia descontrolada, me sorprendió que la población civil tuviera esa gran falta de respeto de llegar a sustraer a un detenido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha añadido el agente sobre la multitud que protestaba. Además, expresó su temor ante un posible asalto a la Consejería: "Si este tumulto de gente asalta el Departamento los efectos pueden ser devastadores".

El agente ha afirmado que pidió personalmente a los Mossos d'Esquadra refuerzos cuando comenzaban a congregarse la multitud. Muchos de ellos, trabajadores de la propia Consejería de Exteriores. No obstante, los Mossos le indicaron que no se podían mandar a agentes de refuerzos porque estaban realizando otros operativos en esos momentos. "Tiraron claveles al principio, después ya no", aseguraba.

Según el guardia civil, "Carme Forcadell (entonces presidenta del Parlamento catalán) sacaba la mano para agitar a la masa desde el coche oficial". La defensa de Forcadell, la abogada Olga Arderiu quiso poner en duda esta afirmación y le preguntó: "¿Iba a contradirección por Via Laietana con toda la gente delante?". "Mire, tenía yo bastante allí como para preocuparme por la señora Forcadell", concluyó el agente.