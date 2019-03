Casado marca distancias con Vox y sus generales: "No reivindicamos unas etapas que están felizmente superadas"

El Partido Popular ha vuelto a marcar distancias con VOX después de que la formación de Santiago Abascal haya fichado a varios militares retirados para encabezar sus listas para el Congreso. Preguntado por este asunto el líder del PP, Pablo Casado ha querido dejar claro que "hay muchas diferencias" entre ambas formaciones porque "en este caso no reivindicamos unas etapas que están felizmente superadas".

Se refería Casado al manifiesto que firmaron este verano dos de los nuevos fichajes de VOX. Son Agustín Rosety, cabeza de lista por Cádiz para el Congreso, y Alberto Asarta, número uno por Castellón. En ese manifiesto se defendía la figura de Franco como militar. Sin embargo, nada se decía en ese documento de la dictadura franquista.

Asunto sobre el que se ha pronunciado otro de los generales fichados por Vox, Fulgencio Coll, candidato a la alcaldía de Palma, y que ha hecho hincapié en el hecho de que el manifiesto se refería al dictador como "figura militar". En una entrevista en esRadio, Coll ha defendido que los generales lo firmaron porque "podían hacerlo" y ha pedido dejar al margen la valoración política, informa Maite Loureiro.

El dirigente popular, de visita este martes en Valencia, ha remarcado que su partido no es "ni Ciudadanos ni VOX" y ha pedido tanto a sus votantes como a sus ex votantes que "no se equivoquen". "Si quieren que gobierne el PP, que voten al PP", ha sentenciado.

Además, ha sacado pecho por la negociación que el PP llevó con ambas formaciones para lograr la formación de gobierno en Andalucía. Según Casado, en esa negociación "no aceptamos ni una sola de las reclamaciones que estaban fuera de nuestro programa y nuestro ideario".

No obstante, el líder del PP ha señalado que podrán llegar a "acuerdos puntuales y coyunturales" con ambas formaciones si fuera necesario "siempre que sean negro sobre blanco y se cumplan". Además, ha insistido en que, aunque a VOX y Ciudadanos "les molesta" que se apele al voto útil, los ciudadanos "deben saber" que si votan a alguno de estos dos partidos "es probable que su voto acabe en un escaño del PSOE o de Podemos".