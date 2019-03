Errejón lleva en su lista a una condenada por un fraude mercantil de casi un millón de euros

El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, lleva en sus listas a la Asamblea a una mujer que fue condenada al pago de casi un millón de euros por ser cómplice de un fraude mercantil. Tal y como desvela este martes ABC, se trata de María Pastor Valdés, número 14 de su lista e integrante de Equo.

El resultado de las primarias de Más Madrid se conocerá este lunes y Errejón tendrá que decidir si mantiene en su lista a Pastor Valdés, que colaboró para que Jamadal S. L., la empresa constructora de su padre, Adolfo Pastor Alonso de Prado, traspasara activos de forma fraudulenta y evitara así pagar a sus acreedores.

Según explica ABC, el procedimiento concursal lo solicitó Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad (hoy Unicaja) y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo dictó sentencia en primera instancia el 12 de marzo de 2010 calificando como culpable de la situación de Jamadal S. L. a su administrador y propietario, Adolfo Pastor, que fallecería dos años después, en marzo de 2012. La constructora había ido derivando sus activos inmobiliarios a Promociones y Viviendas Cantorano S. L.

La candidata errejonista era consejera de esta mercantil desde el 25 de abril de 2004. La juez la consideró cómplice, por lo que condenó solidariamente a Promociones y Viviendas Cantorano S.L., a ella y al otro consejero, Javier del Río Vizcaíno, al abono de 944.484,91 euros por indemnización de daños y perjuicios causados a la masa activa de la sociedad.

En declaraciones a ABC, la candidata ha asegurado que "cuando tenía 18 años, mi padre me pidió ayuda con sus empresas porque estaba en una situación difícil económicamente. Tal y como me pidió, le ayudé haciéndome administradora de esas empresas y desconociendo por completo las consecuencias reales que eso iba a tener para mi vida, tanto personal como profesional. Sin ser mías las decisiones que mi padre tomaba en sus empresas, he asumido las consecuencias y afrontado personal y económicamente las deudas que han llegado".

Este martes se conocerá el resultado de las primarias y Errejón deberá decidir si decide mantener a esta mujer en sus filas. El Código Ético de Más Madrid no hace alusión a este tipo de casos en concreto.