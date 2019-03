Malas noticias para la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Tribunal Supremo ha anulado en las últimas horas una de las decisiones más polémicas en materia de personal que ha tomado desde que cogió las riendas de este departamento el pasado mes de junio. Se trata de la purga del vicealmirante de la Armada Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, entonces subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral del Ministerio.

Le mandó a la reserva con un decreto del Consejo de Ministros. Una medida excepcional, pues sólo había habido dos casos similares a lo largo de la democracia. Son el del teniente general José Mena, que criticó el proyecto de Estatuto de Cataluña en el año 2006 –su pase a la reserva fue revocada por el Tribunal Constitucional– y el del teniente general José Antonio Beltrán, responsable de la repatriación de los cadáveres del accidente del Yak-42.

La ministra decidió acabar con su carrera militar cuando aún le quedaban, al menos, cuatro años por delante. Cuatro al menos en ese empleo de vicealmirante, que es equivalente al de general de División en el Ejército de Tierra o el Ejército del Aire. Al menos, porque tenía la posibilidad de ascender al empleo de almirante, lo que habría aumentado otros dos años más su carrera militar.

Ahora la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha decidido anular el Real Decreto 1095/2018 del Gobierno, el que obligaba al pase a la reserva de Gómez Fernández de Córdoba, obligando a Robles a restituirle en un puesto acorde a su rango. Una decisión judicial que se veía venir por los tres varapalos judiciales que el Ministerio de Defensa ya había venido recibiendo en los últimos meses.

El primero fue la decisión del Supremo de suspender el acuerdo del Consejo de Ministros hasta que hubiese una sentencia firme. En la misma se ordenaba reincorporar al vicealmirante y asignarle un destino acorde a su rango. Los otros dos vinieron provocados por el intento de Robles de situarle en puesto no acorde (Alto Representante del Ministerio para los actos de conmemoración de la primera vuelta al mundo y asesor del Secretario General Técnico).

La sentencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, dice ahora que para cumplir con la misma el Ministerio de Defensa deberá dar al vicealmirante un puesto en la estructura orgánica y operativa de la Armada o un destino en los órganos centrales del Ministerio, el que "esté ahora vacante" o "el primero que quede vacante", y que sea propio de un "oficial general de su empleo y en servicio activo, equivalente a aquel en el que fue cesado".

Las causas de la purga

El acuerdo del Consejo de Ministros no daba razones sobre las causas que provocaron el pase a la reserva del vicealmirante de una manera tan excepcional. Tampoco ha sido explicado por la ministra, pese a que en varias ocasiones ha sido preguntada por los grupos políticos de la oposición sobre este hecho durante sus comparecencias en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, sí hubo dos hechos relevantes antes de la purga. El vicealmirante, que era subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral del Ministerio, hizo dos recomendaciones que no gustaron e iban en contra de lo que quería su superiora política, la dirigente socialista Amparo Valcarce, que gracias a su cercanía con Margarita Robles ocupa el puesto de directora general de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio.

La primera de las recomendaciones era no repetir las oposiciones a psicólogos militares pese al recurso judicial de dos aspirantes que llevaban tatuajes. La decisión de Robles y Valcarce, desoyendo al militar, ha creado ahora un lio judicial muchísimo mayor. La otra era no retirarse del Salón de la Educación de Barcelona, una decisión que se había tomado y que tras filtrarse a los medios de comunicación fue finalmente rectificada.

Una batalla contra el Consejo de Ministros

La mujer del vicealmirante Gómez Fernández de Córdoba, Pilar Botía, ha celebrado este martes la sentencia del Tribunal Supremo que confirma el regreso de su marido a la carrera militar en activo. "Hemos ganado una batalla al Consejo de Ministros y a la ministra de Defensa", ha dicho en una entrevista concedida a Es la Tarde de Dieter, el programa que presenta y dirige Dieter Brandau en esRadio.

Según ha explicado, no saben por qué fue purgado. "No le gustó que alguien le asesora lealmente, con la ley en la mano. Ahí fue el inicio y el final. Mi marido no conoce a la ministra, no le ha llamado. Le pasó a la reserva sin mediar palabra. Le ha echado una señora, la ministra Robles, injusta y arbitrariamente", ha explicado. "Todavía no sabemos por qué", ha insistido.

Botía ha dicho que a su marido, "por encima de su propio interés, lo único que le importaba era que no le volviera a ocurrir nunca más a un militar de las Fuerzas Armadas, que se mancillara a sus Fuerzas Armadas, por encima de sus intereses" y que en todo momento contó con el apoyo de toda su familia: "ha sido el centro de nuestras vidas. Primero para defender su honor, pero también para defender a las Fuerzas Armadas"

Por último, ha mostrado sus dudas sobre las triquiñuelas que podría utilizar el Ministerio de Defensa para no reponer de inmediato al vicealmirante Gómez Fernández de Córdoba al puesto que ahora le corresponde: "Esperamos que sigan con sus triquiñuelas, intentando seguir burlando al Supremo, pero no lo vamos a permitir porque hay una sentencia firme. Estamos preparados porque, tanto la ministra como la señora Amparo Valcarce, son muy soberbias".