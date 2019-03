Pavor en 'La Vanguardia': vienen "las hordas ultras", el "regreso de la España Varon Dandy"

El Mundo dice que "Torra será inhabilitado si no retira hoy los lazos". A ver si es verdad, basta ya de tonterías. Editorializa Rosell sobre los fichajes de Vox entre militares retirados que ha puesto de los nervios a la izquierda, pese a que ellos también tienen militares en sus filas. "No es de extrañar que todos los partidos políticos cuenten en sus filas con oficiales retirados o en excedencia y en este contexto hay que circunscribir los fichajes de Vox", que se ha paseado por los cuarteles para rellenar sus listas. Eso sí, "se equivocaría la formación de Abascal si intentase instrumentalizar a su favor al Ejército" y contribuiría "a la estrategia impulsada desde la izquierda de reabrir viejas heridas de la Historia". Pues viendo el perfil de algunos generales se diría que precisamente esa es la intención de Abascal. Rafa Latorre lamenta la deriva del PSOE. "Sánchez ha elaborado las listas con el rencor con el que se ha conducido desde que retomó las riendas del PSOE". "El PSOE ha ido estrechándose hasta acabar en los límites mentales de un césar memorioso y desideologizado. El partido ha dejado de ser cabal y socialdemócrata" para ser "una milicia privada. De alistados más que de listas, soldados obedientes". Pedro Sánchez está enloquecido de amargura y sed de venganza y eso le convierte en un peligro público.

Hasta El País critica las maneras de Sánchez. "La gestión de las listas exhibe el poder de los nuevos líderes". Caudillos, más bien. Cué dice que este modo de hacer política es "inédito". "El sistema de primarias ha derivado en una acumulación de poder sin precedentes en las cúpulas de los partidos y, sobre todo, en sus líderes". Lo de quien se mueve no sale en la foto se ha quedado corto. Félix de Azúa se congratula de la manifestación separata en Madrid. "Han permitido contrastar cómo es una ciudad civilizada, europea, educada y con dirigentes no del todo chiflados". Claro, comparados con Torra hasta Carmena es un ejemplo de sensatez. "No les tosió ni un energúmeno atragantado con una patria (…) El Estado opresor los ha tratado como ciudadanos y les ha pagado el gasto". Espero que al menos se hayan dejado algún eurillo en los bares, que dicen las malas lenguas que venían con tarteras y bocadillos de butifarra. Con lo rico que está el vermú de barril.

ABC dice que "las oficinas de Torra en EEUU operan al margen de la ley". ¿Pero hay algo que haga Torra que no esté a margen de ley? Mientras, "la Junta Electoral sigue dando prórrogas a Torra para que retire los lazos", normal que se les suban a la chepa. Rubido dice que basta de pamplinas. "Ya no es hora de advertir, sino de actuar. El Estado no puede permanecer inerme ante este tipo de abusos del separatismo catalán" y que Torra "se burle alegremente de la ley". Ya está bien de paños calientes. Hermann Tertsch está hasta la coronilla de que le digan lo que tiene que votar "las élites pensadoras y sofisticadas". "Vote cada español en conciencia y libertad a quien crea que le representará y defenderá mejor". La campaña permanente que están haciendo algunos medios para concentrar el voto de centro derecha en el PP está resultando contraproducente y a muchos se les están hinchando las narices. Es un aviso.

La Razón dice que "ERC se niega a desobedecer y exige a Torra quitar los lazos". Hay que ver los efectos tan beneficiosos de pasar un tiempecito en el trullo. Algunos hasta se vuelven razonables. "Vox monta su ‘ejército' y ficha cuatro generales". Abascal ha dejado los cuarteles tiritando, como nos declaren la guerra a ver qué hacemos, con todos los militares en el Congreso. A Abel Hernández no le ha gustado nada la mani separata. "La complacencia de la izquierda con la irritante manifestación de los separatistas catalanes el sábado en Madrid. ¿A quién había que demostrar con esa provocación intolerable que España es un país democrático y tolerante con todas las opiniones, hasta las más destructivas? Lo único que se consigue con semejantes mamarrachadas es que aumente la crispación y el apoyo popular a fuerzas españolas desaforadas con pecheras llenas de medallas, que es lo que, por lo visto, pretenden también desde Moncloa. La fuerte irrupción de Vox impide, de momento, el triunfo sobrado del PP sobre el sanchismo". Vaya, que el rebote no es por la mani, es porque no consiguen convencer a los peperos de que vuelvan al redil y se olviden de las pecheras con medallas.

En La Vanguardia llevan fatal lo de los fichajes, especialmente el de Cayetana, a la que Pilar Rahola llama "la doña". "Poseedora de un verbo desaforado, agresivo, sin complejos, dotada de un orgullo imperial que muestra sin ambages, no necesita esconder su vocación de sacar el látigo para dominar a los sediciones catalanes". ¡Vienen "las hordas ultras!", dice la fanática favorita del independentismo. Enric Juliana ve en Vox "una tentación casi irresistible para la derecha muy cafetera. El reclamo de la foresta (por la llamada de la selva, supongo que lo dirá). El regreso de la España Varon Dandy. El puñetazo encima de la mesa. El alzamiento". Juliana, respira hijo que ya tienes una edad y te va a dar algo. No será para tanto.