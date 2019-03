"Lo que nos jugamos en estas elecciones decisivas": la Guerra Civil en las urnas

El Mundo dice que "Torra urde una burla a la Junta con símbolos alternativos al lazo". Insiste Rosell en que es inaceptable y "el Estado no puede permanecer impasible ante esta ofensa institucional. La Fiscalía debe querellarse por flagrante desobediencia. Y el Gobierno abandonar su tancredismo". David Jiménez Torres dice que el episodio "revela la idea patrimonial que los nacionalistas tienen de las instituciones autonómicas" y "muestra el arraigado desdén del nacionalismo por la legalidad". "Fatiga tener que recordar que las leyes no obligan solamente por ser leyes, sino porque suelen dar forma a un orden más justo que el que impondrán quienes se las saltan". Bueno, el Gobierno ha decretado que en campaña electoral no hay que cumplir la ley. Como dice Javier Somalo ¡es el momento de robar bancos, chicos! Pero vamos con Vox y sus polémicas. Opina Gistau sobre los generales de Abascal. "Desde que La Gente empezó a renovar la política" nos ha llegado de todo. "Terroristas convictos, activistas contra las hipotecas, okupas, tertulianos, golpistas y todo tipo de arribistas y logreros. Pero son solo los militares los que tiene que esperar un rato a ver si les damos permiso a participar en la vida en sociedad". Se te olvida que tenemos hasta a una asesina condenada fichada por Podemos. ¿Quién da más?

El País zanja el tema de los lacitos. "Torra retirará los lazos amarillos como ordenó la Junta Electoral". Josep Ramoneda reparte tortas a Torra, PP y Cs. Ninguna le cae al Gobierno, por supuesto. A Torra por seguir "encallado en una estrategia agotada. Les falta coraje para llamar a los suyos a afrontar una etapa nueva". Y al PP y Cs por seguir "a piñón fijo con el discurso de patria y mano dura, ante la evidente incapacidad de tener un proyecto político para Cataluña". Y quién tiene un proyecto político para Cataluña, hijo, mira cómo ha acabado el diálogo de Sánchez. Dice Ramoneda que no deberíamos enredarnos en las tontadas de los lazos "en una campaña decisiva. O gana una derecha que lleva el neofascismo montado encima y lo ha adoptado como socio. O gana Pedro Sánchez y el PSOE portadores de la bandera progresita". Y que lleva como socios a los separatistas y el neocomunismo podemita montado encima. Qué dilema.

ABC dice que "Torra se burla del Estado y del independentismo". El periódico de Vocento está de acuerdo con Ramoneda. Estas elecciones son decisivas. "Todos nos jugamos mucho" Pero al contrario que Ramoneda cree que hay que "enderezar el problema catalán y que los golpistas cumplan sus penas (…) Por eso es tan importante que usted acuda a las urnas y que lo haga con cabeza y con criterio. Votar para seguir fragmentando y bloqueando el Congreso será un error, y lo pagaremos todos". Moraleja, que hay que votar al PP. También Luis Ventoso advierte de que estas elecciones son "un voto a cara o cruz". "Lo que está abiertamente en juego es la propia continuidad de la nación como tal, es decir una España unida de ciudadanos de iguales derechos y libertades (…) Cuando el 28 de abril los españoles tengan la papeleta en la mano tendrán que hacerse una sola pregunta: "Si voto a Sánchez, ¿tengo garantizado que no se aliará con los separatistas antiespañoles? Respondida la cuestión les tocará depositar su papeleta en conciencia". Jo, qué responsabilidad, lo mismo es mejor quedarse en casa y que salga el sol por Antequera. Albiac se suma al coro, aunque al menos el filósofo les cuelga el muerto a los partidos. "Se juega el destino de una nación". "Se requiere un acuerdo de todos los partidos constitucionalistas para poner orden en un país que se despeña. Es la nación la que está en riesgo crítico. Y si la nación se quiebra de esos partidos que no supieron evitarlo quedará ceniza e ira. Sin ese acuerdo lo peor es seguro". Vamos, que el 28-A es la Guerra Civil pero en las urnas.

La Razón dice que "el TS trabajará en Semana Santa para acabar en mayo". No será el único. Y sigue tocándole las narices a Casado. "La vieja guardia se resiste a que Casado les jubile". Se siente la mano de Rajoy y Soraya tras el periódico de Marhuenda. Tampoco se libra Vox por sus extravagancias. "Vox, tras los pasos de la Liga Norte". Ni por supuesto Ciudadanos por el fichaje ese tan raro que han hecho con el de la Coca-Cola. "De Quinto pagaba menos impuestos en Portugal". Como no dejen esta carrera desenfrenada de fichajes estrafalarios gana Sánchez por goleada. Martín Prieto pone el dedo en la llaga con Vox. "Las izquierdas han convertido a Vox en un perro hinchado. En España la ultraizquierda de Podemos y hasta la acracia de una CUP penetran como cuchillo en manteca caliente y cuentan con indulgencias plenarias cuando la ultraderecha nunca ha tenido base social". Nos meten a Vox hasta en la sopa. Y Ussía advierte a Casado de que ha perdido su voto porque no le gusta la candidata de Cantabria, "furibunda sorayista". "Perder un voto, hoy por hoy, es una tragedia". Hombre Ussía, no exageres. Además me suena que ya anunciaste que no ibas a votar al PP en otras ocasiones. El PP ha perdido el voto de Ussía, ¿a dónde habrá ido el voto de Ussía?

En La Vanguardia tienen un problema con su opinadora de cabecera, Pilar Rahola. Resulta que mientras el periódico de Godó pone a caldo a Torra y lleva días exigiéndole que cumpla la ley y quite los símbolos golpistas, Rahola predica que "Torra se ha mantenido fiel a la dignidad de su cargo, saca los lazos, pero por indicación de una institución catalana y no por imposición española. Pero todo sigue siendo un despropósito de una política española que ha perdido la brújula de la democracia". Una durísima crítica contra… La Vanguardia.