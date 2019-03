Apenas han pasado cinco días desde que Albert Rivera anunciase su fichaje estrella para las elecciones del 28 de abril, el ex vicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto, y en las últimas tres jornadas tanto el presidente de Ciudadanos como varios dirigentes naranjas han tenido que contestar a preguntas relacionadas con su actividad pasada. Si el martes el propio Rivera despejaba una pregunta sobre la polémica de De Quinto en 2014 con las víctimas del terrorismo, el miércoles el portavoz económico, Toni Roldán, tenía que hacer lo propio sobre las operaciones inmobiliarias y la residencia fiscal del número dos de la lista naranja por Madrid y este jueves Inés Arrimadas era la encargada de encarar las preguntas de la prensa por un tuit del ejecutivo, que afecta directamente a la esencia del primer partido de la oposición en Cataluña.

A principios de 2018, De Quinto se mostró partidario de un referéndum como los que tuvieron lugar en la provincia canadiense de Quebec, si bien añadió que con la posibilidad de que algunos territorios dentro de la propia Cataluña pudieran optar por permanecer en España.

Estoy por un referendum pactado siempre que sea "a la canadiense", permitiendo que regiones dentro de Catalunya puedan (a su vez) no independizarse si, así, democráticamente lo deciden. Espero que no me salgan ahora con que Cataluña es "indivisible"... #byeTractoria