Las diferencias entre el 23-F y el golpe separatista, según Cayetana Álvarez de Toledo

"El proceso separatista es más complicado y más grave que el 23-F" . Estas palabras de la candidata del Partido Popular al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, levantaron hace unos días polémica. Un debate que la popular no ha rehusado en las últimas horas y, en su acto de presentación en la ciudad condal, explicó por qué decía estas palabras.

"¿Quién apoyaba el 23-F?¿Se hizo desde las instituciones?¿Lo apoyaban los medios de comunicación? ¿Había manifestaciones en las calles a favor del 23-F?¿Salieron un Iceta de la época, una Cunillera o alguna ministra sugiriendo, pidiendo, reclamando el indulto para Tejero y para Milans del Bosch?", se preguntó Álvarez de Toledo.

"Eso que no pasó nunca, eso pasa ahora", sentenció la candidata popular por Barcelona. "Pablo Casado le ha pedido a Pedro Sánchez que descartara los indultos para presos golpistas y nunca ha dicho 'jamás voy a indultar a esta gente'. Nunca", terminaba Álvarez de Toledo su explicación.

Pero la del 23-F no ha sido la única polémica a la que ha respondido la popular. "Han dicho que me jacto de no hablar catalán, qué estupidez. Yo no me jacto de hablar inglés, español o francés pero ellos (en referencia a los separatistas) sí se jactan de hablar catalán y dicen que el español es la lengua de las bestias salvajes y que tenemos una tara en nuestro ADN por hablarlo", zanjó en ese acto.