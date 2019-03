Tremendo bofetón a Pilar Rahola en 'La Vanguardia'

El Mundo dice que "la Junta lleva a Torra al fiscal ante la pasividad del Gobierno". El enésimo editorial de Rosell sobre el tema reitera que "la acción del Estado de derecho no dejará inmune la burla del títere Torra, pero ello no es óbice para subrayar el riesgo que representa un Ejecutivo incapaz de hacer frente a la mayor amenaza de la democracia desde el 23-F". Ni este Ejecutivo ni el anterior. Santiago González percibe que "Torra es un hombre que en sus tomas de decisión parece afectado por alguna inmadurez o algún retraso en su desarrollo intelectual". En cristiano, que está como un cencerro. Lo mismo tiene una tara en su ADN. Yo estoy con Boadella, deberían ser procesados por pesados. Federico Jiménez Losantos se extraña del silencio de las ultrafeministas ante la manada de Azuqueca de Henares. "Han pasado tres días y no he visto a ninguna de las autosatisfechas amazonas del 8-M, desde Begoña Gómez a Irene Montero, desde las reinas de la televisión mañanera a las periodistas estrella de cualquier hora, ni a alguna de las hermanas Serra, decir una palabra sobre la impunidad mediática y judicial de la manada de Azuqueca". Noticias sobre Vox. "Vox prescinde del candidato por Albacete por homófobo y negacionista". Por cierto que ayer los seguidores de Vox en las redes se comportaron como una jauría de podemitas. Insultos, odio y ataques a los medios y a los articulistas que se atrevieron a cuestionar una decisión del partido de Abascal. La misma actitud podemita del o 'me das la razón o te parto la cara'. Para eso ya teníamos a Pablo Iglesias y su banda.

El País insiste en su teoría de los separatistas buenos y los separatistas malos. "Malestar en el Govern catalán por la actitud estéril de Torra". Un apunte: si pones Govern no hace falta especificar que se trata del catalán, en español se dice Gobierno. El editorial dice que el independentismo ha fracaso como percha para atizar a PP y Cs. "No se necesitan salvadores de la patria sencillamente porque la patria no está en peligro, gracias a que sus instituciones democráticas son sólidas y están funcionando. Lo que se necesita, por el contrario, es que los partidos que defienden la Constitución cierren filas de una vez por todas en torno a un acuerdo político básico, que devuelva la serenidad a la vida pública y frente al que el independentismo no pueda seguir ocultando su fracaso". Eso lo han estado pidiendo el PP y Ciudadanos hasta la extenuación, incluso socialistas como Felipe González. Pero Pedro Sánchez se negó en redondo. Y se seguirá negando. Primero por el odio visceral de la izquierda al PP y segundo por miedo a Podemos. Rubén Amón habla de los fichajes. Sobre Vox dice que "más que una lista electoral, se diría que Vox está formando un consejo de guerra y enfatizando su idiosincrasia castrense y ultraderechista. No porque haya recurrido a la categoría de los generales retirados, homologables en sus derechos ciudadanos a cualquier civil, sino porque se ha especializado en los adeptos al franquismo y en los nostálgicos del nacional catolicismo". No ha sido Vox quien ha resucitado a Franco, que estaba muerto y bien muerto, ha sido la izquierda con Pedro Sánchez a la cabeza. Enhorabuena por el éxito.

ABC cuenta en exclusiva que "sectores del PSOE andaluz exigen una menor dependencia de Ferraz". "Pesos pesados y dirigente históricos del partido plantean convertirlo en una federación autónoma, como el PSC, y limitar así la obediencia a Madrid". ¿Que Susana va a plantear un nuevo reto a Sánchez? ¿Esta mujer no sabe que ha perdido la guerra y es un zombi político? En fin, se dice cada cosa. Los columnistas se centran hoy en el choteo de los lazos. Hermann Tertsch avisa de que "algunos no perciben el calado de la indignación que genera estas humillaciones añadidas del golpismo" y "asisten con rabia y estupefacción al circo montado por Torra y permitido por su socio Sánchez". "Como rebosan ya las emociones y voluntades ante una batalla decisiva de los defensores de la continuidad histórica de España contra sus enemigos". Uf, menos mal que no llevamos armas. Otros, como Ignacio Camacho ve que la cosa se acerca más al terreno psiquiátrico que al bélico. "Esta gente ha extraviado el sentido de la realidad", "ahí ya no hay un problema político sino piscosocial, un trastorno intelectual, un delirio". ¿No habría que someter a Torra a un examen psiquiátrico? Podría ser inhabilitado no por no quitar lazos, sino porque está como una chota. "El procés se desliza del ámbito judicial al clínico". No, si al final el Supremo va a tener que recluir a esta panda de lunáticos en un psiquiátrico en lugar de en la cárcel.

La Razón dice que "Torra se enfrenta a dos años de inhabilitación por los lazos". A ver qué se inventa hoy. Marhuenda emplaza a los mossos a cumplir la ley. "La Junta Electoral ordena a la policía autonómica a retirar los símbolos independentistas, algo que no será fácil, pero que deberán cumplir en pleno juicio por el 1-O". En cuanto a Vox, Sandra Golpe alucina con que Santiago Abascal sea el prota de la campaña a golpe de tuit. "Asombrada me tiene Abascal por el equipo de militares que ha rescatado del retiro; anonadada por su intención peregrina de modificar el código penal para que los ‘españoles de bien’ puedan poseer armas en sus hogares por si alguien les asalta, en defensa propia (...) ¿Para qué semejante debate con la que está cayendo?". Julio Valdeón es más explícito: "¿En qué momento se nos fue la pinza?".

La Vanguardia dice que "la Junta Electoral lleva a Torra al fiscal por los lazos". El editorial vuelve a regañar a Torra por su tozudez. "La sensación que produce en un observador normal esta sucesión de astucias es que Torra está tratando de burlar la ley con escaso disimulo. Sus exégetas quizás atisben en su conducta dignidad. Pero para los defensores de la democracia y de las leyes lo que ha venido haciendo Torra abunda en la política del desprecio a la normativa legal y de ninguneo de la oposición". Madre, Rahola, menuda bofetada que te ha dado tu periódico. La exégeta de Torra no se ha atrevido ni a responder. Lo mismo lo siguiente es el finiquito.