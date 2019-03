Torra monta un número con un CDR para aplacar el malestar separatista por los lazos

Gesto de "autoridad" del presidente de la Generalidad, Quim Torra, ante un grupo de los Comités de Defensa de la República (CDR) que le ha reprochado tímidamente la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos y ha criticado a los Mossos. A las puertas de un acto electoral de "Junts per Catalunya" (JxCat) en Sabadell, esperaban a Torra unos jóvenes que tras una pancarta de los CDR han recibido las explicaciones durante unos diez minutos del presidente catalán, una secuencia convenientemente captada por los medios.

Los CDR se han quejado de las cargas de los Mossos, de que se hayan retirado los símbolos separatistas y de que el gobierno autonómico no avance, a su juicio, hacia la república. También le han dicho a Torra que "no es pueblo" y que su ejecutivo no comparte los objetivos de los independentistas. Torra ha atajado las críticas reivindicando su pasado como vicepresidente y presidente de Òmnium, ha asegurado que él "es pueblo", que el "Govern y los CDR están en el mismo lado".

"Nuestra policía"

También ha justificado la actuación de los Mossos, que ayer inspeccionaron los más de 2.700 centros escolares de Cataluña para comprobar la retirada de los símbolos separatistas. "Los Mossos son nuestra policía pero a veces tienen que actuar como policía judicial a las órdenes de la policía española", ha justificado Torra. Los sindicatos separatistas y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han criticado duramente la inspección de los Mossos, denuncian que entraron en algunos colegios en horario lectivo y que de una escuela de Perafita se llevaron dos lazos morados feministas al no encontrar símbolos amarillos.

Los favoritos de Torra

Los CDR se han mostrado dispuestos a seguir "apretando", pero han pedido a Torra que su ejecutivo cumpla con sus promesas y que no vaya "en dirección contraria". Vosotros quitáis los lazos que nosotros ponemos", le ha recriminado un adolescente. El presidente de la Generalidad ha instado a los CDR a la "unidad", ha recordado el 1-O y la huelga de dos días después como ejemplos de las bondades de dicha unidad. Ante los murmullos, Torra ha recordado su cargo, ha dicho que "se merece respeto" y ha dado por concluido el didáctico encuentro con sus favoritos de los CDR.