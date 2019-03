Un centenar de británicos pide en Madrid otro referéndum sobre el Brexit

Un centenar de británicos residentes en España se han concentrado este sábado en el centro de Madrid para exigir un segundo referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

El acto, convocado por la asociación EuroCitizens (British in Europe) ha comenzado a las 12 del mediodía de este sábado en la Plaza Margaret Thatcher (junto a la Plaza de Colón), repleto de banderas de la UE, globos azules y blancos y multitud de pancartas.

En ellas, rezaban frases como "We deserve A Final Say", "We love Europe" o "Theresa May, listen to the people", con las que el colectivo de británicos en España ha exigido al Gobierno inglés que escuche sus peticiones.

En un comunicado, EuroCitizens exige que se garanticen los derechos de los cinco millones de europeos en el Reino Unido y británicos en la Unión Europea.

Por un lado, agradece al gobierno español las medidas adoptadas encaminadas a que, en caso de una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, sea lo más suave posible la transición de los residentes británicos al estatus de nacionales de un tercer país.

Asimismo, señala que el gobierno británico ha iniciado el proceso para convertir a los tres millones de europeos en residentes con el estatus de 'asentado'. Sin embargo, alerta de que las medidas de ambos países son unilaterales y sin ninguna garantía legal.