El teniente de la Guardia Civil responsable del dispositivo que registró los despachos en la Consejería de Economía el 20 de septiembre ha relatado ante el tribunal cómo vivieron el asalto a la consejería.

Su testimonio ha dejado algunas frases impactantes:

"Solo pudimos comer a las cuatro. Un agente de los Mossos se apiadó de nosotros. Ninguno tuvo la osadía de salir fuera ante esa masa".

"Una agente nos dijo: '¿Estáis locos? Si salís con las cajas os matan'"

"Me atrevo a decir que cuando Sánchez y Cuixart dijeron que no podían salir los agentes con las cajas es porque existía un riesgo de que nos atacaran, si no ¿qué más les da que hubiéramos salido?".

"Sujetamos la puerta para que no se viniera abajo y entrara la multitud dentro".

"No tuvimos la osadía de ejercer nuestro derecho deambulatorio ni libertad de movimientos porque nos habrían machacado".

Sobre la secretaria judicial: "Le comuniqué las opciones de salida que nos dieron. Eran que se fuera antes y que los guardias saldríamos después. Ella me comunica que no se iba a ir sin nosotros".

Preguntado por si temieron por su integridad física: "Sí, si entran hubiera podido ocurrir una desgracia".