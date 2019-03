El responsable del dispositivo de seguridad de la Consejería de Economía ha relatado su encuentro con el entonces vicepresidente catalán, Oriol Junqueras el 20 de septiembre de 2017, mientras miles de personas asediaban el edificio: "Estuvo una hora o así y cuando salió se despidió. Me dijo que tenía que entender que era la voluntad del pueblo y yo le dije que muy bien, pero que ellos tenían que entender que yo estaba haciendo mi trabajo".

El teniente de la Guardia Civil ha relatado que en los vehículos policiales atacados por los congregados "había armas, cargadores y mucho material que utilizamos en este tipo de servicios. Estábamos en alerta 4 anti-terrorista y llevábamos también material de control de masas; somos una unidad de control de masas". La mayoría de dicho material fue sustraído y jamás apareció.

Después recordaba el ataque contra la Consejería de Economía: "Nos pusimos todos a sujetar la puerta. No sabíamos si querían entrar, si querían tirar la puerta. Nos pusimos a sujetarla desde dentro".

A continuación, relataba sus conversaciones con el entonces presidente de la ANC, Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart: "En un momento (Sànchez) me dijo que iba a llamar a Trapero (mayor de los Mossos), me lo quiso pasar, yo le dije que no tenía nada que hablar con él, y le dije que hablara con el general de la 7ª Zona de Cataluña, un teniente no tiene por qué hablar con un jefe de los Mossos, el protocolo de la Guardia Civil es así".

También denunciaba los insultos y amenazadas de muerte a los guardias civiles: "Fascistas, terroristas, esta noche no salís de aquí, fascistas vosotros sois los terroristas... Mi gente se comportó como profesionales, aguantaron todo lo que tuvieron que aguantar".

"Fue un servicio de mucha tensión acumulada durante ese día, tenía gente muy veterana que me ayudó bastante y gente más nueva que lo pasó un poquito peor, pero actuaron como profesionales, y nada, un servicio más. He estado en servicios de orden público, control de masas, de terrorismo y lo que se ha visto ahí no se ha visto, he estado en macroconciertos con 60.000 personas y nadie ha puesto una pegatina", concluía el mando de la Guardia Civil.