La Armada ha cifrado en más de 14.000 las personas que se han acercado a visitar el BPE Juan Carlos I en Guecho. Pese a las protestas y a la declaración de PSE, Podemos, PNV y EH Bildu contra la presencia del buque, miles de ciudadanos hicieron largas colas para verlo.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha hablado de la afluencia de gente en una entrevista radiofónica en la que se ha esforzado por minimizar lo ocurrido. Según ha dicho, se trató de un "macroevento de los que tanto gustan por aquí". "La ciudadanía decidió que el plan de fin de semana fuera una visita turística que no deja de tener interés desde un punto de vista técnico", ha afirmado en Onda Vasca.

Lo ocurrido, ha insistido, hay que enmarcarlo "en el terreno de la anécdota" ya que "estas cosas grandes y aparatosas son siempre vistosas de visitar". Pese a la evidencia, Casanova ha sostenido que "este país tiene una experiencia negativa con esos cuerpos y una visión antimilitarista cuya máximo exponente fue la insumisión". "No sé si las colas para alistarse en el ejército español son tan largas", ha apuntado.

"Yo, por cuestiones de trabajo en el Parlamento, veo barcos en construcción, acerías... y no deja de ser curioso el visitarlo. Lo sitúo en el terreno de la anécdota más que en el respaldo a la institución", ha insistido el parlamentario, que en su explicación del comportamiento de sus vecinos ha alegado que la ciudadanía, "sin demasiado interés de politizar, decidió que el plan de fin de semana fuera una visita turística" al buque "que no deja de tener interés desde un punto de vista técnico". "Yo no iría por las connotaciones que tienen pero que haya unos cientos de ciudadanos que sientan curiosidad y no hay que darle demasiada importancia", ha reiterado.

Su versión queda desmentida, además de por las imágenes, por el testimonio de los militares en Guecho. "La gente nos daba las gracias por estar allí y nos decía que teníamos que volver mucho más", ha dicho también en una entrevista radiofónica el capitán de navío Francisco José Asensi.