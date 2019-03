Los mossos, a la Guardia Civil en el asalto a la consejería: "Si salís con las cajas, os matan"

El teniente de la Guardia Civil responsable del dispositivo que registró los despachos en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 ha relatado que dos agentes de los Mossos les hicieron una impactante advertencia tras los registros: "Si salís con las cajas, os matan".

"Jordi Sànchez (expresidente de la ANC) me dice que el pasillo lo harán voluntarios de la ANC y que los Mossos nos acompañarán y que iría primero la secretaria judicial y luego agentes de paisano confundidos con los funcionarios, y teníamos que salir con las evidencias. Una agente de los Mossos que estaba allí nos dijo: '¿Estáis locos? Si salís con las cajas os matan'", el elemento objetivo del riesgo lo tenían también las compañeras de Mossos", afirmaba el guardia civil.

El teniente ha destacado este lunes en el juicio del 1-O que Jordi Sànchez se presentó como el "interlocutor válido de la masa", aunque no aceptó ninguna de las propuestas que le hicieron para permitir el acceso de los detenidos al edificio ni para hacer un cerco de seguridad a los vehículos del Instituto Armado.

Así lo ha dicho este teniente –ahora capitán– durante su declaración como testigo, a las preguntas del fiscal Javier Zaragoza. Ha recalcado que, pese a su actitud colaborativa, no aceptó ninguna de las propuestas que la Guardia Civil expuso para facilitar el acceso a los detenidos a la Consejería a través de la masas. "Ni siquiera llegó a planteárselo a la gente", ha añadido.

El guardia civil describe como "esperpéntica" la reunión entre un responsable de Mossos de mediación, Teresa Laplana, el jefe del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, Sànchez y él mismo: "Me dicen que se va a hacer un cordón al que no pueden acceder personal uniformado ni vehículos logotipados. Accedemos a entrar con vehículos comerciales y de paisano. Y dice que tampoco, que los detenidos tenían que ir con un acompañamiento de detenido mientras el detenido atravesaba la masa. Ante esto el responsable de Seguridad dijo que no se podía aceptar".

"La señora Laplana aceptaba todas las decisiones que tomaba el señor Sànchez", añadía el Guardia Civil, sobre las condiciones de entrada de los detenidos el 20-S a la Consejería de Economía. "Se negó a que accediera personal uniformado y los detenidos dentro de los vehículos. Aunque decía que tenía una actitud colaborativa, ni siquiera llegó a planteárselo a la gente". También recordaba que "las armas estaban escondidas y aparecieron en los vehículos logotipados, habían desaparecido cargadores y otros materiales policiales, pero las armas estaban intactas".

Sobre la salida de la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona hacía el siguiente relato: "Le comuniqué las opciones de salida que nos dieron. Eran que se fuera antes y que los guardias saldríamos después. Ella me comunica que no se iba a ir sin nosotros. Pero más tarde, un responsable de Mossos me dice que va a ir a ver a la letrada porque le han dicho que la saque por la salida del teatro. Ella me mira pidiéndome permiso y me dice que ha llamado al juez de instrucción para que la sacaran. Le dije que era su decisión".