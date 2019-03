El primero paso fue un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que el Gobierno rechazaba "con toda fimeza" la carta enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI; el segundo, las palabras de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo: "El Rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país, eso no va a ocurrir".

Palabras de la número dos del Gobierno en declaraciones a los periodistas en las que defendió que "el Gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro" que "ha dejado clara" su repulsa a esta misiva que consideran un desafío diplomático inesperado.

Así lo manifestó también el ministro de Cultura, Joan Guirao, en declaraciones a los periodistas en el Congreso trasluciendo su sorpresa personal por el incidente diplomático: "No he entendido muy bien la petición. Creo que forma parte de una corriente de pensamiento indigenista fuerte que hasta ahora se había manifestado por vías que no eran gubernamentales", dijo con una sonrisa para añadir que "el señor López no responde a los criterios históricos de lo que fue la presencia española en México, más bien a un pensamiento contemporáneo que no pone en contexto los hechos históricos".

Y añadió que no hay preocupación diplomática porque "las relaciones son estupendas y esto no motiva ningún choque importante para nada". Un intento por evitar echar gasolina al fuego que no se corresponde sin embargo con la sorpresa del Ejecutivo por un maniobra de AMLO a pocos meses de la reciente visita de Estado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien fue el primer mandatario internacional a quien quiso recibir su homólogo mexicano tras su llegada al poder.