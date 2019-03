Crece la alarma: "Hay un peligro cierto de que Sánchez siga en la Moncloa"

El Mundo le dedica un especial a Casado, que anda pescando fichajes de aquí para allá. "La revolución de Casado". "Casado sacude el centroderecha". Según el editorial, "reconstruido ya un armazón ideológico que resulte identificable para los votantes del PP tras la etapa marianista, Pablo Casado propone una auténtica revolución que sitúe la economía en el centro de la campaña". Pues quién lo diría, de momento solo se habla de fichajes, todo el mundo con el teléfono encendido día y noche por si te llama Casado, o Rivera, o Abascal. Y El Mundo no se rinde en la apelación al llamado voto útil. Hoy, Antonio Torres –empresario y presidente de Red Madre–, dice que "en las circunstancias actuales" hay que "apoyar al candidato con mayores posibilidades de sumar una mayoría alternativa suficiente a Pedro Sánchez, para evitar que llegue de nuevo al poder (…) ¿Voto del miedo? No. Es una firme apelación al voto reflexivo y responsable para elegir a quienes gobernaran". Un clamor en el desierto.

El País denuncia que "una ‘potencia extranjera’ atacó los ordenadores de Defensa". ¿Una potencia extranjera se coló en el ordenador de Margarita Robles? Sería por equivocación. "Casado ficha al hijo de Suárez, a periodistas y toreros para las listas del PP", dice con evidente desprecio. El editorial emula a Julio Anguita y su programa, programa, programa. "Hasta ahora, las formaciones que competirán el 28 de abril han sido noticia por la composición de sus listas, y en general, por sus permanentes descalificaciones al contrario, a veces muy estridente". Qué esto lo diga El País… "Pero la ciudadanía todavía no conoce qué ideas defienden y, más importante todavía, cómo las van a financiar". Qué aburrido. ¿Cómo vas a hablar de números cuando puedes hacerlo por toreros, tertulianos, entrenadores de baloncesto o generales?

ABC nos cuenta ahora que "la Generalitat dilapidó 421 millones en acción exterior". Algo habíamos oído. Hermann Tertsch advierte sobre dar por muerto a Podemos. "Es una terrible amenaza que se incrementa por ser subestimada". Eso sí, Hermann ve ahora el mayor peligro en Pedro Sánchez, que "ha robado la cartera a Iglesias. Le ha quitado el programa, el mensaje, aliados, tiempos y votantes, todo (…) Sánchez es Iglesias con buena planta". Por ello, dice, PP, Cs y Vox "no deberían perder una frase ni instante en criticarse. Toda su campaña ha de centrarse en explicar a los españoles que, si se dejan engañar por Sánchez/Iglesias, España dará un salto hacia la pesadilla". Pues no parece que te hagan mucho caso, a Sánchez le va la campaña de lujo, como un paseo militar mientras sus oponentes se despedazan entre sí.

La Razón abre con el juicio. "La guardia civil apunta a Jordi Sánchez: 'Llevaba la voz cantante el 20-S'". Dice Marhuenda que "el espíritu pacifista y festivo que los encausados en el juicio por el 1-O contrasta con los hechos (…) La fiesta iría por dentro, porque todo apunta a que el delito de rebelión no es una exageración". Hombre, la fiesta fue para ellos. "Casado se rodea de independientes en su lista de Madrid" y "jubila al marianismo". Antonio Martín Beaumont defiende a Casado. "La prensa poco afín habla y agita el espantajo de la purga. Pero Pablo Casado está haciendo precisamente aquello para lo que le eligieron", "renovar y rejuvenecer sus siglas. Y si a esta renovación en la que Pablo Casado ha embarcado al PP se añade el fichaje de personajes independientes, pues bienvenidos sean". Beaumont, ¿te ha fichado Casado? Abel Hernández está verdaderamente preocupado con las encuestas. "Pedro Sánchez puede ganar las elecciones", "hay un peligro cierto de que Sánchez siga en la Moncloa" y el que no lo vea es que está ciego. Por ello se suma a la apuesta de Antonio Caño, "una alianza de Gobierno del PSOE, PP y Cs con la única meta de sacar al país del actual bloqueo y conducirlo hacia el futuro con garantías". Pero vamos a ver, hay algunos que tienen memoria de pez. ¿Es que no nos acordamos de que fue el no es no de Sánchez el que nos llevó al bloqueo? El PSOE no pactará jamás con el PP, jamás.

La Vanguardia no dice una palabra del juicio en portada. "La guerra de fichajes augura un Congreso imprevisible". "La precampaña de estos comicios ha sido pródiga en purgas internas e incorporaciones mediáticas. Paradójicamente, en tiempos en los que se ensalza a la democracia interna de los partidos y son frecuentes las primarias, los líderes han recuperado el gusto por una manera de hacer personalista y han confeccionado las listas a gusto y medida. Este proceder de los líderes les asegura el control, pero no fortalece los partidos, minados en adelante por desaires y rencores". Las primarias son una tomadura de pelo, pero sí, vamos a tener un Congreso de lo más pintoresco.