Colau provoca a la Policía Nacional con una placa sobre torturas franquistas frente a la Jefatura de Vía Layetana

Nueva "hazaña" de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tras intentar impedir la presencia de las Fuerzas Armadas en el Salón de la Enseñanza de la capital catalana, ha ordenado instalar frente a la Jefatura Superior de Policía, en el 43 de Vía Layetana, un atril con un texto que recuerda la represión franquista. En la placa "conmemorativa" se afirma que el edificio es un símbolo de la dictadura, que albergó a la Brigada Político Social de la policía franquista y que en las instalaciones se practicaron torturas.

El edificio es en la actualidad la Jefatura Superior en Barcelona de la Policía Nacional y está dedicado a los trámites administrativos sobre documentos de identidad y pasaportes. A las puertas hacen guardia habitualmente uno o dos agentes, salvo en caso de manifestaciones o algaradas, dada la propensión de los separatistas a protestar frente a la Jefatura, en que la seguridad es reforzada por la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, afirmó durante la inauguración del atril y su texto, que tal instalación "era una deuda pendiente con las víctimas del franquismo". Sin embargo, la intención del equipo municipal de Colau va más allá y maniobra para que la Policía Nacional ceda las instalaciones y se pueda dedicar el edificio a algún proyecto de "memoria histórica".

Expropiar el edificio

Pisarello citó que ERC presentó el año pasado una propuesta en el Congreso de los Diputados para que el edificio se convierta en un "museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Cataluña" a la que sólo se opuso el PP.

El PP y las checas

Precisamente el presidente del grupo del PP en Barcelona, Alberto Fernández, ha instado a retirar la placa o, en su defecto, "también instale placas conmemorativas allá dónde se torturó a barceloneses de 1936 a 1939 en checas, y puntos dónde se fusilaron a personas por el sus convicciones católicas y sobre España".

"Atentado contra la convivencia"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reaccionado exigiendo la retirada de la placa "conmemorativa" en la que "se referencian las citadas instalaciones policiales como epicentro de la represión franquista". El sindicato califica la iniciativa de Colau de "partidista" y asegura que "es un atentado contra la convivencia" y supone "la estigmatización del colectivo de policías, muchos de ellos catalanes y por encima del 70% nacidos en democracia".

El SUP denuncia la situación de abandono institucional de la Policía Nacional en Cataluña y recuerda que también delante de la comisaría de La Verneda se instalaron unas placas con las frases "¿Por qué no enviamos a estos muchachos a morir en alguna guerra? Sus madres no habrían llorado más de diez minutos". Esa iniciativa, también municipal, formaba parte de una actividad artística de "poesía en la calle".

El sindicato policial pide a la Delegación del Gobierno que se retire la placa frente a la Jefatura "utilizada como cuña en la fractura de la sociedad catalana" y que vele por la imagen y dignidad de los policías".