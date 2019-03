Edmundo Bal narra cómo le presionaron para eludir la rebelión: "Esto me lo quitas"

El abogado del Estado Edmundo Bal, número cuatro de Ciudadanos al Congreso por Madrid, ha visitado este miércoles los estudios de esRadio, donde ha sido entrevistado en el programa Es la Mañana de Federico. En conversación con Federico Jiménez Losantos y sus tertulianos, Bal ha comentado el desarrollo del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los responsables del golpe secesionista de 2017 en Cataluña, que a su juicio terminará con la sentencia "más motivada" y "perfecta" de "la historia de España".

El futuro diputado de Ciudadanos ha reiterado las razones que le llevaron a no firmar el escrito de la Abogacía del Estado, de la que era jefe del departamento penal, que eludía el delito de rebelión para calificar la actuación de los encausados. Un hecho que supuso su destitución por parte del Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre.

En ese sentido, Bal ha asegurado que los testimonios escuchados en el Supremo no le sorprenden lo más mínimo, sobre todo en lo relativo a la violencia ocurrida durante el otoño de 2017. "Por eso no firmé el escrito" ha aseverado. Sobre ese texto ha dicho que decía "verdad" pero no "toda la verdad" porque "de repente de ese papel, vuelan cosas. 'Esto me lo quitas, no es relevante' ¿Qué cosas se quitan? La palabra violencia, o los sucesos relacionados con la violencia, que en el escrito de la Fiscalía se relaciones veintitrés veces, en contra del escrito de la Abogacía del Estado, que se relacionan cero veces".