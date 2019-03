El Gobierno ve a Rivera "desnortado, desesperado y dando palos de ciego"

El Gobierno pone la vista en Albert Rivera y no entiende lo que ve. "Desesperado", "desnortado", "desbordado"... son algunos de los apelativos que dedican varios ministros del Ejecutivo al líder de Ciudadanos a quienes reprochan que "no sabe cómo tapar el boquete a VOX" y, en consecuencia, "está dejando desierto el espacio centro".

La lectura es unánime entre los ministros del Ejecutivo: Rivera está dando "palos de ciego" con su última oferta de una coalición al PP con la que pretende frenar las sangrías de voto que le acechan pr la izquierda (hacia el PSOE) y por a derecha (a VOX). Y es ésta última la que más le preocupa, la más importante en número y la que le ha hecho elegir una alianza con ‘las derechas’.

"Está obsesionado con no aparecer como muleta del PSOE", argumentan estas fuentes que califican de "incompresible" la última maniobra del líder naranja: "No lo entiendo porque no se entiende" una estrategia "derrotista" y con la que "parece que ya ha asumido su derrota en las elecciones".

Pese a todo, el Ejecutivo no teme que esto tenga efectos en el escenario de los pactos post electorales al 28-A porque "una cosa es lo que se dice en campaña y otra después" y más viniendo de un líder político que "ya rectificó con la investidura de Rajoy" apoyando al ex presidente del Gobierno después de haber prometido que no lo haría.

Un escenario del día después que quedará a expensas de la siguiente cita del dominó electoral, las del 26 de mayo. "Todo dependerá de las municipales y autonómicas porque habrá un intercambio de cromos" en los territorios que ansían mantener los feudos socialistas gracias a un pacto con Ciudadanos y que podrían apuntalar la alianza entre Sánchez y Rivera en clave nacional.