La Fiscalía ha desenmascarado a la supuesta "observadora internacional' neozelandesa, Helena Catt, contratada por el Diplocat, órgano dependiente de la Generalidad de Cataluña. Se encontraba desempleada.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, la supuesta "observadora' reconocía que no se enteró de los incidentes que sucedieron el 20-S, a pesar de que se encontraba en Barcelona desde primeros de septiembre de 2017: "No sé lo que ocurrió el 20 de septiembre. Estaba en Barcelona, pero no conservo en la cabeza todos los detalles de lo que pasó día a día".

Posteriormente, reconocía que su trabajo fue dirigido desde la Generalidad aunque matizaba: "Solo fui a ver a gente que pidió verme a mí". Después, confirmaba que facturó sus servicios y los gastos de alojamiento y manutención al Diplocat, órgano que pagó sus honorarios mediante "transferencia bancaria".

Vox preguntaba por el importe total de los pagos de Diplocat y Catt explicaba que ella personalmente recibió un pago de 8.000 euros por su trabajo, aunque decía desconocer el importe que recibieron los otros miembros de su equipo, porque cada uno facturó de forma independiente.

Sobre el 1-O, Catt aseguraba que estuvo en la oficina coordinando los movimientos de su equipo y que sólo vio lo que ocurría en un colegio electoral. "Vi cómo se abrían las urnas y se contaban los votos de acuerdo con el procedimiento de la administración electoral y el acuerdo entre la gente que hacía el recuento y la proclamación de los resultados".

Después, añadía: "No nos contrataron para hacer un informe del referéndum, fuimos contratados para realizar un informe de investigación para estudiar todo lo que acontecía y como el referéndum aconteció lo incluimos en nuestro informe".