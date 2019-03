Un guardia civil del 20-S: "Nos gritaron que pocos (agentes) había matado ETA"

Un cabo primero de la Guardia Civil que participó en un registro en Sabadell el 20 de septiembre ha relatado las agresiones y graves amenazas que les profirió la masa congregada: "Nos gritaron que pocos (agentes) había matado ETA".

Los incidentes se produjeron durante el registro en el domicilio y la detención de Joan Ignasi Sánchez, asesor del gabinete de la exconsejera de Gobernación procesada, Meritxell Borrás. Según el agente, se intervino diverso material informático, así como documentación.

"Se complicó la cosa exponencialmente. Me dijeron que lo íbamos a tener muy complicado porque se iba a liar. Decido llamar a mi jefe y le explico las circunstancias. Le mandé una foto desde arriba y me dijo que no se me ocurriera bajar y que ya había problemas en Barcelona", explicaba el cabo de la Guardia Civil.

"La crispación era exagerada. Decían que eran gente de paz, pero empujaban y daban rodillazos. 15 GRS no podían con ellos", aseguraba. Patadas, puñetazos… les hicieron de todo. Estaban impidiendo la actuación policial ordenada por un juez". "Le puedo asegurar que por generación espontánea no estaban allí, aquello fue una llamada concertada seguro", señalaba.

"Cuando llegaron los Mossos les dijeron: 'Vosotros sois nuestra policía'. Pero cuando actuaron ya no era su policía", recordaba con ironía. "Ese día la cooperación de los Mossos fue perfecta; otros días no, pero ese día sí. Temí por ellos", añadía.